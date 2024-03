Anita Olivieri sta, gradualmente, tornando alla sua vita di tutti i giorni. Poco alla volta sta tornando alla normalità dopo ben sei mesi trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello. Una volta fuori dal programma, la giovane sta avendo modo anche di comprendere alcune dinamiche e situazioni che, quando era dentro, ignorava. Proprio per tale ragione, si è resa protagonista di uno sfogo che sembra essere riferito proprio al suo ed Edoardo Sanson.

Lo sfogo di Anita Olivieri: stoccate contro l’ex Edoardo?

In queste ore, Anita Olivieri ha pubblicato un durissimo sfogo su Instagram in cui ha attaccato alcune persone. I fan più attenti, leggendo le sue parole, non hanno potuto fare a meno di ricondurre il tutto ad Edoardo Sanson. La giovane, infatti, ha esordito ammettendo di essere rimasta basita da alcuni individui, i quali si sono rivelati esattamente l’opposto di quello che credeva.

Il riferimento è andato a qualcuno che, inizialmente diceva di non voler avere nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, mentre adesso sta cavalcando la cresta dell’onda, iscrivendosi addirittura ad un’agenzia. Questa persona, dunque, si starebbe servendo della “situazione” nata in occasione della sua partecipazione al GF, per poter avere successo ed incrementare il numero di follower sui social.

Come va tra Alessio e Anita dopo il GF

Anita Olivieri, poi, ci ha anche tenuto a precisare di essere consapevole che questo teatrino non sia finito qua, tuttavia, è pronta a tutto, in quanto era una cosa che aveva già pronosticato. Il nome di Edoardo Sanson non è mai stato fatto in maniera esplicita, ma i riferimenti a lui e alla loro situazione sono stati decisamente palesi.

Edoardo, infatti, è sempre apparso come un ragazzo riservato, che non voleva apparire e a cui non interessava nulla dei social, mentre adesso fa parte di un’agenzia e il numero dei suoi follower sta crescendo vertiginosamente. Ad ogni modo, al di là di questo, la Olivieri, che pare abbia limitato i commenti al di sotto dei suoi post, si sta concentrando nella sua relazione con Alessio Falsone. I due saranno anche ospiti a Verissimo nel corso della puntata che andrà in onda domani pomeriggio. Non resta che attendere per vedere cosa diranno.