La puntata del 22 marzo di Uomini e Donne è stata improvvisamente sospesa. Andando a guardare i palinsesti televisivi della giornata odierna di Canale 5, infatti, al consueto orario di messa in onda del talk show di Maria De Filippi, non figura UeD, ma un altro programma. Vediamo cosa è successo e quando tornerà in onda.

Ecco perché Uomini e Donne non va in onda, quando torna, e altra piccola pausa

Oggi, venerdì 22 marzo 2024, Uomini e Donne non va in onda. La trasmissione di Maria De Filippi è stata sospesa per fare spazio ad uno speciale su Amici, altro programma condotto dalla queen della televisione Mediaset. Domani sera, infatti, partirà il serale del talent show della conduttrice, pertanto, quest’oggi ci sarà una puntata speciale.

In tale occasione, infatti, vedremo come i protagonisti del format si stanno preparando per affrontare il serale, che è certamente la parte più importante ed emozionante del programma. Ad ogni modo, tornando a Uomini e Donne, i fan non devono temere, in quanto il programma pomeridiano tornerà regolarmente in onda a partire da lunedì 25 marzo. Poi ovviamente, ci sarà un’altra piccola pausa per UeD il giorno 1° aprile. In occasione del giorno di Pasquetta, infatti, la De Filippi si fermerà come suo solito lasciando spazio a cose più attinenti al dì di festa.