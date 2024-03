Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 22 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 22 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, aprile potrebbe portare molto più di semplici nuove amicizie, grazie al potente allineamento planetario nel tuo segno. In questo periodo, la grande parte dei nati sotto il segno dell’Ariete avrà l’energia giusta per creare qualcosa di veramente splendido, e in alcune situazioni, riuscirà ad allontanare persino quelle persone un po’ noiose. Ricordiamo, infatti, che gli Arieti sono conosciuti per la loro franchezza e schiettezza.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, tieni gli occhi puntati verso il futuro, nonostante ci siano divergenze da risolvere. Sappi che Marte non ti è più avverso da oggi. Ovviamente, ciò non implica che tutto procederà senza intoppi; se ci sono controversie o problemi in corso, dovrai affrontarli. Tuttavia, l’atmosfera sarà diversa. Sono convinto che Giove, che rimarrà attivo fino a fine maggio, darà il suo sostegno. Nei casi ideali, ci potrebbero essere grandi sviluppi. In ogni caso, avrai l’opportunità di trarre vantaggio dalle esperienze passate e utilizzarle positivamente. E nelle situazioni più problematiche, almeno, troverai l’opportunità di trasformare la tua vita. Infatti, questo è il periodo in cui le questioni irrisolte emergono inevitabilmente. Che si tratti di una relazione che finisce o di un cambio di rotta in una particolare attività, se accade è perché non era possibile procedere come prima. Coloro con l’ascendente in Scorpione o Capricorno potrebbero avere le maggiori preoccupazioni.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, sei chiamato oggi a gestire piccole tensioni nel tuo ambiente familiare e affettivo. Venere si trova in una posizione ostile, quindi è fondamentale comprendere l’esatta natura delle problematiche. Nelle relazioni di lunga durata, momenti di confusione possono essere emersi. È essenziale trovare un po’ più di equilibrio. Se poi ti trovi in una situazione di indecisione tra due relazioni, o forse la persona che ami è in dubbio, è probabile che non lascierai spazio alle parole vuote. In definitiva, non desideri più dissipare il tuo tempo.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, vedo i vostri sensi risvegliarsi, con i sentimenti che tornano a rifiorire, grazie ad un cielo propizio all’amore, specialmente durante il fine settimana. Per coloro che sono già impegnati,mostrano un desiderio di raggiungere un accordo romantico. Relativamente al lavoro, si sta profilando un rinnovamento grazie a nuovi progetti in collaborazione con giovani figure, sostenuti da Saturno. Sappiate però che, come suggerisce il mese di aprile, un periodo di trattative lungo vi attende. Chi desidera qualcosa in più dovrà combattere per ottenerlo. Non vi aspettate che le vostre riuscite siano immediate. Tuttavia, non temete, perché nonostante tutto, alla fine, vi ritroverete in piedi, anche se avrete dovuto lottare per arrivarci.

Oroscopo del Leone

Aprile per il Leone sarà un mese luminoso, di forte autoaffermazione, sia in campo lavorativo che sentimentale, sprigionando una passione scintillante e portando novità affascinanti in amore. A marzo si è avvertita una grande attesa di avvenimenti. Non dimentichiamoci che Giove, pianeta portatore di prosperità, gioca un ruolo di primo piano, soprattutto per coloro che gestiscono un’attività in proprio. Se gli ultimi mesi non sono stati proprio spumeggianti, o se nonostante i guadagni ci sono state accuse, è fondamentale rimarcare che questo è un periodo in cui si sta sviluppando una visione futura ottimistica. L’amore, ora, ha la possibilità di riavere il suo ruolo da protagonista.

Oroscopo della Vergine

Per l’astrologa Vergine, non significa che l’amore abbia meno importanza solo perché Venere è opposta. Tuttavia, è presente un’evidente situazione astrologica che coinvolge l’ambito lavorativo in questo periodo. I più propiziati hanno probabilmente già considerato di scegliere tra due alternative. Potrebbe esserci incertezza, ma certamente è meglio che non fare nulla. Quelli che, invece, tendono all’inattività, necessitano di riflettere su questioni relative a proprietà, casa, o questioni non risolte tra familiari. Un consiglio: fate attenzione, poiché il mercoledì 27 e il giovedì 28 si prospettano come giornate proficue per il lavoro.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia sta vivendo un periodo di cambiamenti pieno di tensione. Per coloro che svolgono una professione a tempo parziale, è probabile che abbiano già ottenuto un rinnovo del contratto a partire da giugno. Tuttavia, ci si preoccupa per i mesi a venire: marzo, aprile, maggio hanno creato confusione e messo tutto in discussione. Alcuni nati sotto il segno della Bilancia si trovano ad affrontare dubbi sentimentali, cercando di comprendere in quale direzione sta andando il loro cuore. Sono stanchi di un rapporto amoroso e la loro crescente insofferenza, sopita fino a metà febbraio, sta iniziando a farsi sentire. Adesso, sono pronti a esprimere liberamente i propri pensieri e sentimenti.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, se recentemente l’atmosfera si è appesantita a causa di divergenze e disagi, è giunto il momento di liberarsene. Quando parlo di contrasti, mi riferisco a quelli legati all’amore e alle relazioni. Le amicizie potranno ritornare ad essere gli attori principali della tua vita. Sei sulla strada dell’amore ma non sei ancora pronto, o sei single e non vuoi cacciarti in un nuovo rapporto? Approfitta allora dell’influenza positiva di Venere per vivere incontri romantici e passionali, ma evita di esagerare con le dispute. Prova a mostrarti sempre più affettuoso. Sei una persona che presta attenzione ai dettagli e che a volte può sembrare un po’ irascibile nel manifestare i propri sentimenti. Ma non ci sono dubbi, possiedi un cuore immenso.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sei un segno che non tollera coloro che tentano di soffocare la sua innovativa vena creativa, quelli che si aspettano da te un’incessante sottomissione alle loro esigenze. Terminano male, perché sei un rifugio da ogni costrizione pur essendo un soggetto responsabile. Non apprezzi che la gente ti rammenti continuamente ciò che sei tenuto o meno a fare. In merito ai rapporti sentimentali, evita di alimentare litigi e recriminazioni in un tentativo di nascondere fatti che, ad ogni modo, sono venuti alla luce recentemente.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti trovi attualmente in un periodo di potere e decisioni influenti. Devo suggerire che i primi giorni di aprile potrebbero essere un tantino travagliati, quindi chi ha l’opportunità di fare una scelta dovrebbe agire entro la fine di questa mese, Marzo. Se stai ricoprendo un ruolo significativo o sei a capo di responsabilità e collaboratori, preparati a confronti intensi nel mese di Aprile. Il mese inizierà con una dose di incertezza ma si concluderà con validi prospetti per il futuro. Marzo è un mese transitorio in cui sarà necessario arrangiarsi e prepararsi per le sfide. I legami che si creano in questo periodo promettono di avere un peso rilevante.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli Acquario si prospetta un periodo di grande energia: la Luna non è più in posizione sfavorevole, favorendo un notevole miglioramento del benessere fisico. Un argomento di primo piano per molti è il luogo di residenza, sorge quindi il desiderio di rinnovare, trasformare o, per chi ne ha la possibilità, persino vendere la propria abitazione. È quindi importante ricercare un ambiente confortevole dove trascorrere il tempo e, perché no, riacquistare il gusto per le proprie passioni. I nati sotto questo segno, più intraprendenti, troveranno sostegno nelle stelle.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, la presenza di Venere nel vostro segno alimenta la vostra passionalità, che potrebbe manifestarsi in una gelosia un po’ eccessiva. Avete il bisogno di avere chiarezza sul fronte professionale. Come vi ho detto, i mesi cruciali per prendere decisioni importanti saranno marzo, aprile e maggio. Una volta presa una decisione, dovete stargli fede. Vi consiglio di prestare attenzione ai rapporti con i nativi Gemelli e Sagittario, come sempre. E non dimenticatevi di essere prudenti in amore, in particolare a causa di una gelosia che potrebbe emergere in modo esagerato se interagite con uno Scorpione.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.