Alfonso Signorini ha aperto una box di domande sul suo profilo Instagram in cui ha soddisfatto le curiosità di molti suoi fan rispondendo ai loro quesiti. Tra i vari argomenti trattati, ovviamente, ci sono stati numerosi riferimenti al Grande Fratello. Ebbene, senza troppi peli sulla lingua, e con un po’ di sarcasmo, il presentatore ha fatto delle confessioni degne di nota.

Cosa fa Alfonso Signorini durante i fuorionda del GF e che farà dopo

A chi ha detto ad Alfonso Signorini che, quella di quest’anno, sia stata un’edizione davvero troppo lunga, il conduttore ha risposto che, secondo il suo punto di vista, sia durata anche poco. Successivamente, poi, un altro utente gli ha chiesto se ha mai avuto giornate no, in cui proprio non gli andava di stare dinanzi una telecamera a condurre il GF. Ebbene, a questa domanda, il presentatore ha detto di no. Prima di ogni puntata, infatti, è solito sfogarsi suonando il piano che ha nel suo camerino. In questo modo, allontana lo stress e gli eventuali cattivi pensieri.

Per quanto riguarda ciò che fa fuorionda, Signorini è stato un po’ vago, e alquanto ironico. Tra un blocco pubblicitario e l’altro, infatti, ha ammesso che è solito pettinarsi i capelli. In merito a ciò che farà una volta terminata questa edizione del GF, Alfonso ha ammesso che tornerà con l’auto a Milano, in modo da stare già lì al mattino e recuperare la giornata. Successivamente, poi, si concederà una bella vacanza e, solo dopo essersi rifocillato, tornerà al suo lavoro.

Parole sulla prossima edizione del Grande Fratello e altre confessioni

Alfonso Signorini, poi, ha anche svelato se preferisce essere conduttore o opinionista del GF. Ebbene, a tal riguardo, ha detto che ama essere un presentatore che, tuttavia, dice anche la sua opinione. Sulla prossima edizione del Grande Fratello, invece, dato che sono circolati tanti rumor circa la sua mancata riconferma alla guida del reality show, Signorini è stato molto ironico, sta di fatto che ha detto che non ha ancora consultato i tarocchi, quindi, non sa cosa succederà.

Il protagonista, poi, ha risposto anche ad alcune curiosità inerenti la sua vita privata. A tal riguardo, ha detto di essere innamorato, di amare come sport lo sci e poi ha elencato alcuni libri e opere classiche che adora. Inoltre, Signorini ha anche parlato della recente gravidanza di Rosalinda Canavò, alias Adua Del Vesco, dicendo che dovrà essere il suo padrino considerando che è grazie a lui che la giovane e Andrea Zenga si sono conosciuti.