La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un momento piuttosto esilarante. Nel talk show di Maria De Filippi, infatti, si sta consumando un nuovo “dramma”, ovvero, il profumo-gate. Tutto è partito da un regalo che la tronista ha fatto a Pierpaolo, un profumo per l’appunto. Mario Cusitore, dal canto suo, ha dichiarato di avere lo stesso profumo e di averlo buttato via. Ida, però, non ha molto creduto alle parole del napoletano, sta di fatto che gli ha teso una trappola, facendogli fare una figuraccia.

Ida tende una trappola a Mario a UeD: scoppia il profumo-gate

Nella puntata del 20 marzo di Uomini e Donne si è parlato a lungo di Ida Platano. Durante una scorsa puntata di UeD, Ida ha regalato un profumo a Pierpaolo in occasione del suo compleanno. Mario, successivamente, ha detto alla tronista che quello fosse il suo profumo e, di conseguenza, lo avesse buttato. Ida è rimasta un po’ di stucco dinanzi questa confessione, dato che non ha mai sentito quella fragranza addosso a Cusitore.

In esterna, infatti, la donna ha deciso di tendere una trappola al corteggiatore. Ida si è cosparsa di quello stesso profumo tanto discusso ed ha chiesto a Mario che cosa ne pensasse. Lui, come se nulla fosse, ha detto che avesse un bell’odore. A quel punto, allora, la Platano ha avuto la conferma che Mario avesse mentito e quel profumo non lo avesse mai indossato. Tra i due, infatti, c’è stata una discussione piuttosto accesa. Il corteggiatore si è sentito messo in dubbio e, non sapendo più come rispondere, ha preferito andare via.

Liti accese in studio, Cusitore ne esce a pezzi

In puntata, poi, la discussione è proseguita ed ha coinvolto anche Pierpaolo. Quest’ultimo, infatti, prima di vedere l’esterna tra Ida e Mario aveva creduto alle parole di Cusitore, pertanto aveva accusato Ida di avergli regalato lo stesso profumo del rivale. In puntata, allora, la donna ha discusso con entrambi. A Pierpaolo ha detto di essersi sentita messa in discussione quando, in realtà, il suo intento era solo quello di compiere un bel gesto. La lite con Mario, invece, è stata decisamente più accesa.

I presenti in studio, specie gli opinionisti, l’hanno attaccato ribadendo che avesse detto una bugia sul profumo, solo per screditare agli occhi del suo rivale il bel gesto della tronista. Mario, in effetti, non è riuscito a fornire delle prove concrete circa il fatto che, quello regalato a Pierpaolo, fosse il suo stesso profumo. Ad ogni modo, la discussione si è protratta quasi per tutta la puntata spazientendo anche un po’ il pubblico, il quale ha reputato il tutto decisamente infantile. Tina Cipollari, alla fine, ha chiosato dicendo che la colpa dei fallimenti sentimentali di Ida sia solo la sua, in quanto continua a fare scelte sbagliati e fidarsi di persone che non meritano (il riferimento, ovviamente, è andato a Mario).

Mentre Ida e Pierpaolo tentano di chiarire, Mario… #UominieDonne pic.twitter.com/vwWVa3jhNn — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 20, 2024