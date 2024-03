Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 21 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il sole sta splendendo attualmente nel tuo segno, è arrivato addirittura un po’ in anticipo rispetto ai tempi previsti e alcune persone stanno generando opportunità sia per se stesse che per gli altri. Questo periodo è particolarmente propizio per le coppie intenzionate a proseguire con progetti condivisi, tuttavia, ti consiglio di tenere d’occhio le spese. Mercurio nel tuo segno potrebbe generare un afflusso di denaro, ma anche delle partenze. Probabilmente qualcuno ha in mente piani riguardanti la casa, o qualcos’altro di rilevante che si spera di portare a termine entro la fine dell’estate.

Oroscopo del Toro

Toro, l’oroscopo svela la presenza di un periodo di rinascita che segue momenti difficili durati fino all’11 di marzo. Se recentemente hai attraversato una rottura sentimentale, sei ora in grado di accettare e capire i cambiamenti. Potresti tuttavia riflettere su atteggiamenti passati, che potrebbero sembrare troppo autoritari. Favoriti in questo periodo gli incontri nuovi e freschi. Per chi, invece, si trova impegnato nel settore lavorativo, come ho prognosticato grazie alla protezione di Giove nel segno, gli errori commessi potrebbero comportare delle conseguenze solo fino alla fine di maggio. Chi, invece, è alla ricerca di nuove opportunità, troverà un fedele alleato in questo periodo astrale di marzo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, dal punto di vista astrale, l’amore in questo periodo non sembra essere in acque calme. Mi sento vicino a tutti coloro che si trovano in situazioni di confusione o sono coinvolti con una persona che non sembra essere completamente sincera. Pertanto, prestate particolare attenzione ai vostri sentimenti e speranze, che in questi giorni potrebbero non essere corrisposti. Se sei in una relazione che ha affrontato molteplici sfide, adesso è il momento di analizzare attentamente la situazione e decidere le mosse successive, che potrebbero riguardare anche la gestione condivisa di beni, come la casa.

Oroscopo del Cancro

Nel firmamento zodiacale, le stelle del Cancro si stanno posizionando in modo molto intrigante. Vedo un grande desiderio di amore che permea i nati sotto questo segno, un amore che ritengono più significativo quando c’è l’afflizione, come se la sofferenza rafforzasse i sentimenti. Il Cancro, si può dire, è convinto di vivere l’amore nella sua forma più vera quando il partner è lontano e la nostalgia si fa sentire. Ognuno ha i suoi gusti, ovviamente. Comunque, io suggerirei di lasciarsi andare alle emozioni più pure e brillanti, a maggior ragione considerando che il prossimo sabato promette di essere un giorno di rilevanza notevole.

Oroscopo del Leone

Amici del Leone, il firmamento vi riserva degli incontri interessanti, principalmente sul fronto lavorativo. Quindi, se è necessario fare una scelta pratica o tecnica, o se è in vista un esame, potrete contare sul sostegno di un energico Mercurio, attivo persino fino al 15 maggio. Fareste però bene ad evitare le controversie amorose, specialmente se sono state particolarmente aspre agli inizi di marzo. Insomma, se qualcuno mostra di non essere interessato, sarebbe opportuno cambiare direzione. Per coloro che desiderano avviare un progetto, il mese di aprile risulterà decisamente, e sottolineo decisamente, favorevole.

Oroscopo della Vergine

Nel segno della Vergine, in questa fase concitata, è normale sentirsi un po’ spaesati, specialmente nelle questioni del cuore. Non sembrano profilarsi grandi cambiamenti e forse non si sente neanche l’esigenza di cercarli. Il lavoro domanda attenzione, qualcuno potrebbe avere la necessità di effettuare un drastico cambiamento di rotta. Forse si tratta di un nuovo accordo, un progetto, o un riferimento aziendale. Questa settimana sarà decisamente dedicata alla riflessione.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, dopo una fase di stasi, inizia a delinearsi qualche novità. Tuttavia, vi è ancora un impegno considerevole di organizzazione e sistemazione. Recentemente, ho affrontato la questione delle persone nate sotto questo segno che, per la loro tolleranza, hanno proseguito con situazioni ormai concluse solo per mantenere la pace. Adesso, molti hanno realizzato, specialmente a partire da lunedì 11 marzo, che non è più possibile ignorare la realtà. Quindi, si sa, alcuni sono scoppiati in lamentele, mentre altri hanno deciso che non era più vantaggioso mascherare le difficoltà. Le sfide più gravi sono state superate, ma è il momento di intraprendere un nuovo progetto vitale. Questo richiederà sforzo e potrebbe anche incidere sul portafoglio. In particolare, prevedo un aprile in cui sarà necessario saldare dei conti e, in ogni caso, fino a metà maggio tutto sarà in fase di revisione.

Oroscopo dello Scorpione

Capisco che alcuni Scorpioni potrebbero essere confusi, in particolare se hanno attraversato un periodo turbolento o appena usciti da una separazione. Essendo notoriamente sensibili, gli Scorpioni si prendono a cuore queste esperienze. Tuttavia, vorrei sottolineare che l’amore è un’esperienza da vivere e da godere pienamente, per le gioie che offre nel momento. Pertanto, non permettete alle delusioni passate di oscurare la vostra passione per la vita.Anche se potrebbe non sembrare così adesso, volevo farvi sapere che le stelle stanno iniziando a disporsi a vostro favore. Infatti, Marte avrà un aspetto favorevole a partire dal 22, che è tra un attimo. Oltre a ciò, avrete l’opportunità di beneficiare di un transito positivo di Venere.Pertanto, sarebbe prudente prestare particolare attenzione alle giornate del 23 e 24, nonchè il 27 e il 28. Questi giorni potrebbero portare con sé nuove opportunità di amore e di creare connessioni più profonde. Quindi, cari Scorpioni, rimanete aperti e pronti a ricevere l’amore che l’universo ha in serbo per voi.

Oroscopo del Sagittario

Caro Sagittario, se ti rendi conto di non essere più attratto da una persona, o se le relazioni che hai intrapreso fino ad ora ti appaiono poco solide, fai attenzione a non gettare via tutto in un solo istante. Conosci te stesso: sei in grado di tollerare molte cose fino a quando, infine, arrivi al punto di esplosione. Il weekend del 23 e 24, che ti sto preannunciando, potrebbe essere particolarmente intenso e potresti rischiare di affrontare le questioni in maniera troppo impulsiva. Quindi, potrebbe essere saggio fare chiarezza sulla situazione prima di arrivare a questi giorni.

Oroscopo del Capricorno

Come il saggio astrologo Paolo Fox, vi informo, amici del Capricorno, che in questo periodo potreste provare una sensazione di attesa che tocca i confini dell’esaurimento. Aprile sarà un mese costellato da negoziati che avranno un esito favorevole, ma la strada sarà disseminata da stress ed esasperazione. Mettiamo caso che ci siano individui che non vi sostengono, o che riteniate che qualcuno non stia svolgendo diligentemente il proprio compito: in queste circostanze, dato il vostro desiderio di mantenere tutto in ordine, la pressione sarà una compagna costante. Alcuni tra voi, Capricorno, si trovano adesso in uno stato di preoccupazione riguardante questioni lavorative o dei cambiamenti che stanno modificando la normale rotta della loro esistenza. Ricordate sempre: anche nei momenti più difficili, vi rialzerete e avrete l’opportunità di rimettervi in sesto. Aspettatevi una vittoria generale a fine maggio, sebbene alcune questioni non risolte potrebbero continuare a preoccuparvi.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario potrebbe attraversare un periodo significativo per la sfera sentimentale. Tuttavia, è fondamentale non concentrare la propria attenzione su individui che erano distanti nell’ultimo periodo. L’inizio di marzo può lasciare perplessi gli acquari single, in particolar modo coloro che avevano puntato energicamente su chi non ha fornito risposte adeguate. Sul fronte professionale, invece, le circostanze sembrano migliorare. È importante essere attenti alle proposte di lavoro, specialmente quando riguardano le questioni finanziarie. Potrebbe esserci la necessità di incrementare i guadagni o la necessità di riesaminare un contratto esistente.

Oroscopo dei Pesci

Il segno zodiacale Pesci avrà la fortuna di avere Venere al suo fianco con la sua luce brillante, e l’arrivo di Marte avverrà il venerdì 22. Questo indicherà una forte propensione all’amore e alla passione. Per coloro che hanno intenzione di convolare a nozze o iniziare la convivenza, non c’è nulla da temere. Se vi siete separati in precedenza, tenete presente che una nuova vita è sempre possibile. Ci saranno notevoli risvolti anche per quanto concerne l’ambito lavorativo, con un marcato recupero sia per i lavoratori autodeterminati che per coloro che possono pianificare futuri impegni. Tengo a sottolineare l’importanza delle date 26, 27, 28 e 29, durante le quali potrebbero presentarsi opportunità significative per stipulare accordi. Sia come sia, è un pensiero che ribadisco da tempo: entro maggio, è fondamentale avere le idee ben delineate.

