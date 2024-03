Marco Maddaloni ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 20n marzo, in cui ha parlato di alcune faccende molto delicate che riguardano la sua famiglia e le sue finanze. Il protagonista ha ammesso di essere sempre stato amante della bella vita, ma purtroppo non svolge una professione particolarmente remunerativa. Proprio questo aspetto, infatti, ha influito sulla sua scelta di accettare di partecipare al Grande Fratello.

Ecco il motivo principale per cui Marco Maddaloni ha accettato di fare il GF

Nel corso di una recente intervista, Marco Maddaloni ha svelato la vera ragione che l’ha spinto ad entrare nella casa del GF e mettersi in gioco, per l’ennesima volta, all’interno di un reality show. Il judoka ha detto di averlo fatto solo ed esclusivamente per un motivo, ovvero, i soldi. A lui, infatti, piace avere un tenore di vita piuttosto alto.

Nulla di eccezionale, tuttavia, gli piace andare a mangiare fuori con sua moglie, o garantire ai suoi figli le dovute vacanze e la piscina. Per fare tutto questo, naturalmente, occorre avere del denaro. Partecipare ai programmi televisivi è, sicuramente, una valida alternativa per riuscire a racimolare qualche soldo.

La situazione economica di Marco: confessioni inedite

Marco, poi, ha anche svelato che attualmente non ha alcun tipo di stipendio. Da campione di judo, infatti, non guadagna assolutamente nulla. Fino a un po’ di tempo fa, però, percepiva lo stipendio proveniente dalla polizia penitenziaria che equivaleva a 1400 euro al mese. Buona parte dei risparmi che è riuscito a conservare in tutto questo periodo, poi, li ha investiti in immobili, pertanto, attualmente non ha una grandissima liquidità.

Ecco perché il GF è stata una vera e propria manna dal cielo. Ad ogni modo, tra i vari progetti di Maddaloni c’è anche il lancio della sua autobiografia, che uscirò ad aprile. Il titolo del libro è “All’anima del campione”. Si tratta di un testo volto a spronare chiunque a non mollare mai e a non darsi mai per vinto.