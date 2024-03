I concorrenti del Grande Fratello, durante la puntata di ieri, sono stati messi dinanzi delle decisioni importanti da prendere, ovvero, decidere chi candidare alla finale. Nel corso di queste nomination, però, c’è stato un “tradimento”. Greta Rossetti, infatti, senza ombra di dubbio, ha fatto il nome di Sergio D’Ottavi. Quest’ultimo, però, non ha ricambiato, ed ha spiazzato tutti optando per Massimiliano Varrese. Questo ha deluso molto la ragazza e, in men che non si dica, è arrivata anche la reazione di sua madre Marcella Bonifacio.

Il risentimento di Greta dopo la scelta di Sergio al GF

Nella puntata di ieri del GF si è consumato un tradimento da parte di Sergio D’Ottavi ai danni di Greta Rossetti. Il ragazzo, infatti, ha deciso di non candidare lei alla finale in quanto reputa che la ragazza non si sia messa abbastanza in gioco in questa esperienza. Sergio ha avallato la sua tesi dicendo che sia stata proprio la Rossetti a confidarle questa cosa, pertanto, al momento della scelta, ha deciso di optare per un’altra persona.

Lì per lì, Greta non si è detta offesa. La ragazza ha detto di aver compreso le ragioni del suo coinquilino. La verità, però, non è questa. Una volta terminata la puntata, infatti, nella notte i due ragazzi hanno avuto un confronto. In tale occasione, la Rossetti ha esternato il suo malcontento. La giovane, infatti, ha detto di non aver affatto apprezzato la motivazione addotta da Sergio. Se lui avesse deciso di votare Massimiliano semplicemente elogiando le sue qualità, allora per lei non ci sarebbe stato alcun tipo di problema. Il fatto, però, che ha ammesso di pensare che lei è come se non meritasse la finale in quanto non si è messa in gioco abbastanza, l’ha molto ferita.

Sergio ostile, la mamma di Greta gongola

Sergio D’Ottavi ha ascoltato lo sfogo della sua compagna d’avventura, tuttavia, non è apparso minimamente pentito della sua decisione, anzi. Sergio si è anche un po’ infastidito delle accuse di Greta, sta di fatto che si è alzato in piedi quasi come se volesse troncare la conversazione di punto in bianco. La Rossetti, però, l’ha invitato a sedersi e i due hanno continuato a dibattere. Purtroppo, però, non sono riusciti a trovare un pinto d’incontro.

Su Instagram, infanto, si è fatta sentire anche Marcella Bonifacio, la quale ha colto la palla al balzo per continuare ad attaccare Sergio D’Ottavi. La donna non è mai stata favorevole al legame che si è venuto a creare tra sua figlia e il ragazzo, sta di fatto che di recente ha dato di matto, e dopo quello che è accaduto ha ribadito che avesse sempre avuto ragione. La donna ha un po’ gongolato e, successivamente, ha ribadito l’augurarsi che sua figlia esca dalla casa e scappi a gambe levate da Sergio.