In queste ore, nella casa del Grande Fratello c’è stata una lite super accesa tra Perla Vatiero e Federico Massaro. Il ragazzo pare abbia perso completamente ogni freno in questo periodo. Dacché era un concorrente pacato, che era solito passare in sordina, si è trasformato in una mitraglietta, pronta a sparare a zero su chiunque lo attaccasse. Vediamo cosa è successo.

Lo scontro tra Federico e Perla al GF

Perla Vatiero e Federico Massaro hanno discusso pesantemente in queste ore al GF. Il motivo di base è stato uno dei soliti, ovvero, le faccende domestiche. La ragazza ha accusato il coinquilino di non dedicarsi abbastanza alle mansioni da svolgere in casa. Lui, allora, ha sbottato pesantemente contro di lei accusandola di essere la prima a fare davvero poco.

Fino a un po’ di tempo fa, infatti, è sempre stata accusata di comportarsi come se si trovasse in un resort. Proprio per tale ragione, tali parole, dette proprio da lei, hanno infastidito parecchio Massaro. La Vatiero ha provato a controbattere, ma Federico si può dire che non le ha dato modo, in quanto l’ha attaccata in modo molto pesante.

P:" Devi evidenziare 3 cose che fai"

P:" Devi evidenziare 3 cose che fai"

F: "3 cose ce l'hai in testa tu, con questa leggenda metropolitana che Perla fa tutto. Fino a 3 giorni fa dicevano che eri nel resort e adesso fai la regina delle casalinghe…non mi chiamare amore"

Massaro asfalta la Vatiero, pubblico in delirio

Ad un certo punto della discussione, poi, Federico ha asfaltato Perla dicendole di non essere assolutamente migliore di lui. Spesso la ragazza è come se assumesse un atteggiamento di onnipotenza nei riguardi di alcuni coinquilini, ma Federico le ha subito detto che non ha nulla di diverso o di migliore rispetto agli altri.

La discussione si è protratta per diverso tempo all’interno della casa, e sono intervenute anche altre persone, tra cui Alessio Falsone. Quest’ultimo, che non nutre molta simpatia nei riguardi di Federico, sta di fatto che di recente hanno avuto delle discussioni molto accese, ha difeso Perla, ma questo non ha scalfito minimamente l’impeto di massaro. Sul web in tanti hanno fortemente apprezzato il modo in cui Federico ha messo al suo posto la Vatiero.