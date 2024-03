Cari Pesci, vi trovate davanti a un periodo interessante. Questo segno zodiacale, governato da Nettuno, è il simbolo del mistero, dell’intuizione e della profondità emotiva. Voi, nati sotto il segno dei Pesci, avete sempre avuto una connessione particolare con l’universo, una sensibilità acuta che vi permette di percepire le sfumature più delicate del mondo attorno a voi.

La vostra natura empatica vi rende delle vere e proprie calamite per le emozioni, siano esse di gioia o di dolore, e questa vostra capacità di sintonizzarvi con gli altri può essere sia una benedizione che una sfida. Avete il dono di vedere oltre le apparenze, di toccare l’anima delle persone e di comprenderle a un livello profondo.

La vostra fantasia è senza limiti, e la vostra immaginazione vi porta spesso in mondi lontani, dove potete rifugiarvi quando la realtà diventa troppo pesante. Ma fate attenzione a non perdervi troppo in questi mondi onirici: la vostra sfida è trovare l’equilibrio tra il sognare e il vivere nel presente.

La vostra grande forza è l’amore incondizionato che siete capaci di dare, ma dovrete imparare a proteggervi, a non lasciarvi sopraffare dalle energie esterne. Cercate di circondarvi di persone che apprezzino la vostra sensibilità e che vi supportino nei momenti di incertezza.

Oroscopo di oggi dei Pesci di Paolo Fox: le previsioni di oggi 18 marzo 2024

Pesci, l’inizio della settimana si prospetta significativo, non solo per la presenza di Venere nel tuo segno, ma anche per la Luna che sa come destare curiosità. Attendi grandi opportunità nell’ambito lavorativo e avrai la libertà di decidere il tuo percorso nelle prime tre o quattro settimane di riferimento. Non dimentichiamo inoltre, che Marte farà il suo ingresso nel tuo segno proprio alle 22, ristabilendo la tua forza e determinazione. Avrai l’energia per fare, finire e ordinare le tue idee. Perciò, è fondamentale che tu non ti ritiri adesso, cerca invece di chiarire quali sono i tuoi punti forte. Le aspettative realistiche troveranno infatti soddisfazione sotto un cielo come questo. Le relazioni amorose che nascono adesso potrebbero rivelarsi molto preziose. Ma, ovviamente, la direzione che prenderanno dipenderà dalla tua esperienza passata. Alcuni di voi forse avranno un approccio prudente, altri invece potrebbero scegliere di vivere a pieno la relazione, senza chiedere troppo. Le forti passioni e le emozioni intense potrebbero essere legate ai momenti di intimità. Ricorda, le relazioni intense ma non necessariamente durature potrebbero offrirti momenti di felicità pura. Capita che non tutte le storie d’amore debbano promettere un’amore eterno, a volte sono le emozioni fugaci a regalarci la gioia più grande.

