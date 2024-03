Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 19 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 19 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, con un cielo come questo, chi potrebbe resistere all’impulso di gettarsi in nuove attività? Noto che la tua naturale predisposizione all’ottimismo e all’azione è più intensa che mai! E lascia che te lo dica, le buone sorprese sono dietro l’angolo. Per coloro che hanno passato periodi difficile, il suggerimento è di rimanere forti e prendersi maggior cura della propria salute. Lo so, ci sono stati alcuni contrattempi all’inizio di febbraio, ma non dimenticare la potenza della mente: con un atteggiamento positivo, qualsiasi tensione può essere superata.

Oroscopo del Toro

Per i nativi del segno del Toro, quest’anno rappresenta un periodo di verifica e autocritica. Ogni elemento della vostra vita che risulta essere disfunzionale va eliminato. È per questo motivo che sostengo che l’influenza di Giove nel vostro segno porterà alla fine dei benefici. Capisco che molti di voi si trovino in difficoltà, costretti ad affrontare ostacoli che non avete mai previsto. Tuttavia, non considero il 2024 come un anno negativo, bensì come un anno di ristrutturazione e correzione dei passi fatti in precedenza. Per coloro che hanno agito con saggezza nei mesi passati e hanno avanzato i loro progetti, ti assicuro un rafforzamento della loro posizione. Per coloro che devono risolvere certe difficoltà, vedo uno sforzo attivo per eliminare qualsiasi ostacolo. Se hai prolungato una situazione che già all’inizio dell’anno si dimostrava problematica, probabilmente hai già deciso di porre fine a febbraio.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il martedì si presenta con consistenti forze planetarie che influenzeranno positivamente il vostro ambito lavorativo aumentando la vostra motivazione. Tuttavia, l’analisi di un affetto rappresenta un imminente ostacolo, dato che Venere indirizza una condizione abbastanza problematica che interessa le relazioni di coppia e gli animi solitari. I Gemelli tendono generalmente a posticipare le complessità cercando continuamente di mantenere l’equilibrio. Ma alcune rivelazioni celate sono venute alla luce di recente e devono essere affrontate. Molta cautela con i nati sotto il segno del Sagittario e della Vergine.

Oroscopo del Cancro

Cancro, vedo davanti a te un’opportunità di lasciare che l’amore ti svegli, in quanto il bisogno di esplorare nuovi orizzonti sarà sempre più forte. Non sottovalutare l’importanza delle nuove connessioni; è molto probabile che tu possa vivere dei momenti indimenticabili. Non chiuderti in te stesso se qualcuno si avvicina a te. Anche se hai delle ferite dal passato, non dimenticare che un’amicizia, così come un grande amore, sono due tesori di vita che non si dovrebbero mai rifiutare.

Oroscopo del Leone

Leone, la giornata presenta qualche complicazione, non tanto a causa del periodo in corso, quanto più pel tuo stato d’animo e l’ansia per quello che sarà da giugno in avanti. C’è una soluzione per le questioni familiari o lavorative che ti porti dietro. Le coppie più salde hanno superato una fase conflittuale, ma il mio desiderio è che soprattutto i cuori solitari sperimentino nuove sensazioni. Non è detto che un periodo favorevole significhi un amore che bussa alla porta dicendo “Posso entrare? Sono l’amore”. Sarebbe bello, ma purtroppo non funziona così. Tuttavia, le stelle ti incoraggiano a socializzare di più, in quanto potresti incontrare quella persona che accenderà la scintilla nel tuo cuore.

Oroscopo della Vergine

Carissimi Vergine, Giove suggerisce che le cose stanno procedendo bene per voi, sia a livello di proprietà che di attività quotidiane. Quello che attualmente non viene messo sotto esame è l’aspetto concreto della vostra esistenza. Tuttavia, è giunto il momento di prendere delle decisioni, il tenace Saturno opposto vi invita infatti a muovervi, ad agire, a eliminare ciò che è inutile. Tenendo conto che i nati sotto il segno della Vergine tendono ad essere orientati all’economia e detestano gli sprechi, direi che questo è un momento astrale propizio. Ci saranno certamente delle preoccupazioni e delle tribolazioni. “Devo farlo? Non devo farlo? Mi muovo? Rimango fermo?” sono le domande che vi tormentano. Attualmente le maggiori tensioni non sono legate al campo lavorativo, bensì a quello amoroso. Ecco perché nelle relazioni di lunga data, in cui ci sono dei disaccordi, sarà necessario cercare di prevenire ulteriori problemi.

Oroscopo della Bilancia

Soggetti della Bilancia, in passato avete dovuto fare i conti con piccole problematiche. Consapevole di esserti cimentato nell’atto del bilanciare tutto, tutte le volte in cui ti sei ritrovato a concedere un “sì” quando avresti preferito dire “no”. Persone ci sono state che hanno esercitato pressioni su di te, criticando il tuo operato e chiedendoti di non interferire. Ora, è arrivato il momento di dire “abbastanza”. La Bilancia è composta da individui tolleranti, comprensivi e generosi, ma non sono disposti a sacrificarsi continuamente. Non confondiamo la loro gentilezza e tolleranza con la passività.È l’ora di agire, di intraprendere nuove direzioni e, se necessario, rimuovere quelle persone che a lungo hanno cercato di esercitare un eccessivo controllo su di te. La momento di allontanamento è arrivato.

Oroscopo dello Scorpione

Come un affascinante Scorpione che sei, vivrai un periodo intenso nei sentimenti, supportato dal pianeta dell’amore, Venere. Ricorda che la tua identità astrologica è unica: ad esempio, uno Scorpione con ascendente Pesci avrà un cuore senza speranza di romanticismo, mentre uno con ascendente Capricorno o Toro potrebbe essere più radicato nella realtà. Nonostante questo, un leggero contrattempo potrebbe essere causato dalla dissonanza di Marte. Ma non preoccuparti, dal 22 del mese esso torna a spronarti attivamente. Ecco perché prevedo che entro la fine del mese, potresti trovare una soluzione ad eventuali dispute e forse anche gettare uno sguardo più ottimista al tuo futuro. Questo sarà particolarmente vero se ti trovi in una situazione di contratto in scadenza o sei in attesa di una conferma dopo un periodo di prova.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, questa è una fase stellare rilevante. Avrete l’opportunità di esprimervi apertamente con individui che influenzano sia momenti positivi che negativi nella vostra esistenza. Oltre a ciò, potrebbe esserci in vista un rinnovamento legato al vostro ambito lavorativo, alla creatività e all’immaginazione. È nel DNA dei Sagittario vivere di emozioni uniche e percezioni speciali, è imprescindibile per loro dare vita a qualcosa di nuovo o rischiano la noia. Chiaramente, chi ha accanto un compagno costantemente scontento e negativo si sentirà un po’ in difficoltà. È arrivato il momento di fare scelte e prendere decisioni.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, persiste il flusso di energia positiva oggi. Ci possono essere momenti di gravità all’inizio della settimana, non a causa di un oroscopo difficoltoso, in realtà gli astri maggiori sono sempre ben predisposti per te. Ciò è dovuto piuttosto all’anticipazione di una risposta che potrebbe essere tangibile da venerdì in avanti. Presta particolare attenzione alle materie legate alla casa e alla proprietà. Per quanto riguarda l’amore, ci aspettiamo un intensificarsi dei sentimenti nel corso del weekend.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, è il momento di esprimere te stesso. Questa fase è idealmente favorevole per dare il via a nuovi interessi e creare legami. Se in passato hai sperimentato una mancanza di comunicazione, non ha senso ripensare a vecchie questioni tristi. Se qualcuno ha rifiutato le tue proposte, avanti tutta. Il presente è un’opportunità d’oro per reintrodurre una ventata di novità nella tua vita, distinta dalle esperienze precedenti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il tuo cuore palpita intensamente e spero che lo faccia per qualcuno che nutre lo stesso affetto per te. Diciamo no a quelle relazioni complicate e distanti che a volte appassionano quelli nati sotto il segno dei Pesci, che in certe circostanze possono persino tendere al masochismo sentimentale. Ora è il momento di spostare l’attenzione oltre: Venere regna nel tuo segno, quindi entro Maggio sarebbe opportuno prendere decisioni di peso, offrire amore a chi è disposto a ricambiare. Dopo le opportunità perdute negli ultimi mesi, entro Maggio potresti avere la possibilità di rinnovare un impegno o un accordo.

