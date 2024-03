Un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23 è appena andato in onda questo pomeriggio, giovedì 14 marzo 2024, su Canale 5. Il serale è alle porte, che cosa sarà accaduto tra gli allievi della scuola in queste ultime ore? Considerando che abbiamo già visto la presentazione delle squadre Cuccarini – Lo e Zerbi – Celentano con le annesse critiche ai ragazzi dei team avversari, oggi sarà stato forse il turno della squadra Pettinelli – Todaro? Questo e molto altro, come sempre, ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, la squadra Pettinelli – Todaro in studio

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 si è aperta come un po’ tutti ci aspettavamo, ovvero con l’ingresso in studio di Anna Pettinelli, Raimondo Todaro ed i componenti della loro squadra: Ayle, Martina, Gaia, Lil Jolie e Giovanni. I due professori hanno voluto parlare quindi con gli allievi del loro team e hanno chiesto immediatamente le impressioni ai cantanti e ai ballerini. Tutti si sono detti molto felici e non vedono l’ora di iniziare. Lil Jolie ha detto che sono forti perché sono unici, emotivi, pazzi e belli. Gaia ha detto che c’è molto cuore nella squadra. Giovanni pensa che ognuno di loro possa giocare una carta diversa ed unica, non solo nella squadra, ma in generale nella scuola.

La Pettinelli ha detto che da adesso in poi non dovranno guardare gli altri, anche perché hanno tanti punti dove sono vulnerabili. Inoltre, non dovranno guardare al vincitore di Amici in quanto è come se da adesso si azzerasse un po’ tutto. L’atteggiamento dovrà essere quello di dare il massimo. Loro non sono secondi a nessuno e non ci si potrà scoraggiare.

I commenti sugli altri ragazzi

Raimondo ed Anna sono poi passati a parlare degli allievi delle altre squadre ed hanno iniziato da quella di Zerbi e Celentano. I commenti sono iniziati dai ballerini. Raimondo ha detto che Dustin è bravo ma ha anche dei punti deboli come ad esempio i piedi che lasciano molto desiderare. Inoltre, non sente i brividi quando balla. Su Marisol ha spiegato di apprezzarla dalla vita in più, meno dalla vita in sù. Secondo lui non si è mai aperta completamente, nonostante i miglioramenti. La Pettinelli di Holden ha detto che canta tutto in modo uguale ed è sempre inespressivo, un tronco in mezzo allo studio. Anche se ha un singolo forte ma anche i suoi ragazzi hanno inediti forti. Di Petit, Anna ha affermato che è carino e fresco ma non ci sono altri aggettivi. Si aspetterebbe maggiore emozione e pensa che da questo punto di vista sia battibile. Petit, sentendo queste parole dalla casetta, si è dimostrato in disaccordo con la Pettinelli, difendendo anche lo stesso Holden. Quest’ultimo crede che l’insegnante sia avvelenata.

I professori sono passati poi alla squadra Cuccarini – Lo. Raimondo ha spiegato che Sofia è la più forte del team, tranne per il fatto che tende a fare un po’ troppo e risulta esagerata. Su Lucia, Todaro ha detto che è preparata e versatile ma non lei non è mai stata capace di fare venire i brividi, secondo lui. Lucia dalla casetta si è detta molto dispiaciuta. Infine, il prof ha parlato di Kumo dicendo che ha dei limiti ed è meno brava di Lucia. Crede che i movimenti siano sempre gli stessi e non sia abbastanza versatile. L’allievo ha commentato dicendo che la sua versatilità è molto diversa, è personale ed è convinto che riuscirà a stupire. Di Nicholas ha detto che ha i suoi punti di forza perché ha presenza e carisma. Ma è debolissimo in altri punti in quanto, nonostante i miglioramenti, tecnicamente è l’allievo più indietro. Eppure faceva parte della sua squadra. fino a poco tempo fa…

Poi è stato il momento della Pettinelli che ha commentato i cantanti di Lorella. Anna ha iniziato a parlare di Mida dicendo che, nonostante loro abbiano la fidanzata in squadra, non ha un buon modo di scrivere e canta tutto uguale. E’ bravo nello stage del palco ma, secondo lei, è molto limitato. La prof è poi passata a Sarah ed ha spiegato che tra i cantanti è quella più indietro di tutti ed ultimamente fa molte mossette. E’ come se fosse una Lolita allo Zecchino d’oro, a suo dire. La preferirebbe più semplice.

Anna e Raimondo credono che siano tutti battibili e la loro squadra è molto forte. Dovranno dare tutto e pensare alla squadra. L’incontro è finito con un bell’abbraccio collettivo.

Lil Jolie al telefono con i genitori

Lil Jolie è diventata ufficialmente un’allieva di Anna Pettinelli ed è quindi al serale. Dopo la puntata di domenica, la cantautrice ha avuto modo di dare la lieta notizia alla sua famiglia per telefono. La mamma di Lil si è messa subito a piangere per l’emozione. Per la madre di Angela, la ragazza deve continuare a credere nei sogni perché si avverano. Deve avere più fiducia in lei. Questa è una promessa tra mamma e figlia! Lil Jolie si è detta fiera dei valori che ha ricevuto dai suoi genitori. Entrambi si sono dimostrati felici ed orgogliosi.

Ayle parla con la sua mamma

Anche Ayle è ufficialmente al serale. Esattamente come i suoi compagni, pure il cantautore ha potuto sentire la sua famiglia per comunicare la notizia della consegna della maglia d’oro. Ayle dalla casetta ha parlato con la sua mamma al telefono. La donna ha detto che ha dimostrato che nel percorso si cade ma ci si può rialzare. Per la mamma di Ayle, il figlio è un vero eroe e tutti sono orgogliosi di lui. Ora dovrà impegnarsi ancora di più in vista del serale.

Giovanni chiama la sua famiglia

Ovviamente pure Giovanni ha potuto sentire telefonicamente la sua famiglia dopo l’entrata al serale. La mamma del ballerino ha detto che è stato tutto meritato, dopo i tanti sacrifici fatti. Giovanni però crede che ancora non abbiano visto tutto, il meglio dovrà ancora venire.