Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime, questo pomeriggio, mercoledì 13 marzo 2024, su Canale 5. Un appuntamento imperdibile che ci avvicina sempre di più verso l’inizio del serale. Andiamo allora a vedere che cosa è successo durante queste ultime ore nella scuola per giovani allievi di canto e di ballo! Ieri ci eravamo lasciati con le prime presentazioni delle squadre. Avevamo visto sia quella di Emanuel e della Cuccarini che quella di Zerbi e della Celentano. Questi ultimi hanno pure commentato gli allievi delle altre squadre. Lo avranno fatto pure i Cucca – Lo? E la Pettinelli con Raimondo? Scopriamo questo e molto altro qui di seguito.

Amici 23, Cuccarini e Lo commentano le altre squadre

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 si è aperta proprio come ci eravamo lasciati ieri, quindi con la squadra Cuccarini – Lo in studio. I due professori dopo aver parlato con i loro allievi hanno analizzato gli altri team. Della squadra di Zerbi e della Celentano, Lorella ha detto che apprezza molto tutti i ragazzi perché sono molto forti. Holden, nei pezzi up tempo, in cui deve gestire il palco, è molto timido ed introverso e potrebbe avere dei problemi. La Cuccarini ha anche detto che la scrittura del cantautore potrebbe essere un punto interrogativo. Su Petit ha detto che è sempre abbastanza convincente ma ci sono alcune cover in cui non lo è. Ci saranno delle canzoni in cui potrà brillare di più. Emanuel Lo, d’accordo con la collega sulla forza della squadra, ha detto che Dustin e Marisol sono molto bravi. Marisol ha delle linee bellissime ma a volte manca di impatto e di forza, tanto che il modo di ballare rimane stabile. Su Dustin ha detto che il suo punto debole come danzatore sono i piedi.

Emanuel e Lorella sono poi passati a commentare la squadra della Pettinelli e Todaro. La Cuccarini ha detto che Ayle ha una forte emotività e questa potrebbe fare degli scherzi, visti anche i problemi che il cantante ha avuto durante il pomeridiano. Crede non sia versatile anche se è convincente nei pezzi introspettivi. L’intonazione spesso ha dei problemi, quindi ha parecchi punti deboli. Ayle, sentendo queste parole dalla casetta, si è detto molto dispiaciuto. Crede che dovrebbe dosare meglio l’emotività e Lorella ha quindi ragione. Lorella ha detto di Lil Jolie che è una bravissima interprete ma non è troppo versatile nei pezzi in cui dovrebbe prendere la scena e giocare un po’ sul palco, con il pubblico. Questo potrebbe non essere un elemento positivo sul palco del serale. Su Martina ha detto che ha una voce pazzesca ma anche lei, per la prof, ha dei punti deboli. La emoziona molto per la sua tecnica vocale ma mai per quello che racconta e questo è fondamentale. La ragazza ha detto che non sapeva cosa aspettarsi da Lorella perché non si è mai esposta su di lei. Crede si tratti di un giudizio soggettivo.

Emanuel ha detto che trova Gaia molto insicura e questo potrebbe essere un grande punto di svantaggio su un palco come quello del serale. A volte non le è arrivata la sua libertà nel ballare. Su Giovanni ha detto di aver visto di meglio nel suo stile. Ha un bel fisico ma il suo modo di danzare è molto improntato sull’aspetto e a volte il suo aspetto è più forte della sua danza, secondo Emanuel. Lui crede anche che Giovanni non sia versatile.

Cucca – Lo pronti per il serale

Detto ciò, i due professori si sono dimostrati disponibili con la loro squadra ha cui hanno chiesto concentrazione e determinazione. Dovranno lavorare duramente a testa bassa. Ci sarà tanto da dover preparare, come se la performance dovesse essere l’ultima… Non dovranno temere nessuno, nemmeno i loro stessi limiti. Emanuel e Lorella sperano che i ragazzi possano sostenersi l’uno con l’altro nei momenti di difficoltà. L’incontro è finito con un bellissimo abbraccio collettivo.

Le emozioni di Martina

Martina si è commossa molto durante una lezione con la vocal coach. La cantante si è emozionate mentre stava preparando un brano. La vocal coach ha chiesto a Martina dei commenti arrivati da Lorella e da Rudy sulla voce bellissima della ragazza e non sull’emozione. Martina crede che questa sia soggettiva ma la verità è che non vuole essere solo una grande voce. Ora dovrà smentire questo aspetto.

Tornata in casetta, Martina si è sfogata con i suoi compagni di scuola e ha ammesso di aver provato fastidio per via dei commenti degli altri insegnanti. L’allieva si è nuovamente commossa. Ha detto a Kumo e a Giovanni che durante la canzone ha pensato ad una persona in particolare. Poi ha iniziato a parlare del suo papà che è stato molto assente per via del suo lavoro. E’ stato questo che l’ha fatta emozionare così tanto. Ora Martina dovrà dimostrare queste emozioni anche sul palco.

Holden e Petit commentano il serale

I ragazzi stanno iniziando a pensare a cosa succederà durante il serale. Holden e Petit pensano che Mida e Martina siano molto forti. Holden crede che riceverà molti guanti di sfida sia dalla Cuccarini (che potrebbe metterlo alla prova sulla scrittura e di cui non è preoccupato) e dalla Pettinelli. La vera difficoltà per Holden sarà lo staging.

Sarah al telefono con il papà

Sarah è riuscita ad arrivare al serale. Dopo la puntata di domenica in cui ha conquistato la maglia d’oro, l’allieva ha chiamato il suo papà per comunicare la bellissima notizia. Il padre della cantante ha detto che ha fatto un bellissimo percorso e questo è già un successo. Per questo crede che la ragazza debba essere molto contenta. Per lui, qualunque cosa succede, la sua partita l’ha già vinta.

Kumo parla con la famiglia

Anche Kumo ha potuto informare la sua famiglia del suo ingresso al serale dopo la puntata domenicale. Il papà del ballerino ha detto che Tiziano è un ragazzo d’oro in ogni senso, anche senza la felpa. Kumo spera di poter ripagare tutti i sacrifici fatti dalla sua famiglia. Il danzatore si è detto molto felice e si è emozionato tanto ed ha potuto parlare anche con sua sorella e sua mamma.

Mida e l’esperienza speciale Marlù

L’esperienza speciale di Marlù di questa settimana è stata vissuta da Mida. Per lui una lezione di tecnica vocale insieme alla vocal coach.