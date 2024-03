La puntata dell’11 marzo di Uomini e Donne è cominciata partendo dalle dinamiche del Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sono stati Sabrina e Francesco, e anche Tiziana ed Angelo. Successivamente, poi, si è tornati a parlare di Brando Ephrikian e di Ida Platano. Inoltre, non sono mancati dei momenti esilaranti inerenti Tina Cipollari. Ecco tutto quello che è successo.

Maria De Filippi sbotta contro Tina Cipollari e la censura

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Sabrina e Francesco hanno deciso di interrompere la loro frequentazione. A prendere questa decisione è stata lei. Lui, infatti, l’ha messa alle strette, e le ha chiesto di dire, effettivamente cosa provasse per lui. Ebbene, la dama ha ammesso di non nutrire alcun sentimento, quindi, era il caso di interrompere. Diverso, invece, è stato l’epilogo per Angelo e Tiziana. I due, infatti, hanno detto di essere molto in sintonia, pertanto, hanno deciso di continuare la loro conoscenza.

Ad un certo punto, però, è intervenuta Tina Cipollari. La donna ha indossato i soliti occhiali a raggi X, ma Maria De Filippi l’ha subito censurata. La conduttrice, infatti, ha chiesto al cavaliere di ignorarla e di ballare subito con Tiziana. Lui così ha fatto, e la regia ha fatto partire la musica impedendo a Tina di fare il suo show.

La confessione di Brando sulla scelta, Ida delusa a UeD

Dopo un po’ di tempo, poi, Maria ha dato nuovamente la parola Brando Ephrikian, il quale ha ammesso di essere rimasto molto deluso dal comportamento di Beatriz D’Orsi. Nello specifico, infatti, ha accusato la ragazza di trattarlo con cattiveria facendo delle ripicche, e questo lo sta spingendo a svalutarla considerevolmente. Lei, con un sorriso piuttosto arrogante che ha indispettito il tronista, ha detto che la cosa fosse reciproca. In seguito, poi, la De Filippi ha informato il ragazzo circa il fatto che Raffaella Scuotto fosse uscita piangendo per quello che lui le ha detto durante un ballo. In particolare, il tronista le ha fatto capire di essere in attesa che gli scatti quel qualcosa in più in grado di farlo scegliere ma, purtroppo, per il momento questo non è accaduto.

Questo, dunque, è una dimostrazione del fatto che, in realtà, anche se il giovane sta per scegliere, non si sente totalmente preso da nessuna delle due corteggiatrici. Spazio a Ida Platano. La donna è tornata in studio molto giù di morale, in quanto non è riuscita a trattenere Mario Cusitore, il quale ha deciso di andare via. Tina Cipollari le ha detto che fosse meglio per lei, mentre Gianni Sperti ha dato ragione a Mario. Ad ogni modo, alla fine Ida ha deciso di recuperare il ballo con Pierpaolo, che aveva rimandato per andare a riprendere Mario.