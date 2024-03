Boss in Incognito 2024, il famoso docu-reality condotto da Max Giusti su Rai2, si prepara ad accogliere i telespettatori per la sua seconda puntata, stasera, lunedì 11 marzo. Il programma, noto per la sua premise unica di boss d’azienda che lavorano sotto mentite spoglie tra i loro dipendenti, presenta una particolare realtà aziendale italiana nella prossima puntata. Siete pronti per un altro emozionante episodio della quarta stagione di Boss in incognito 2024?

Boss in incognito, le anticipazioni della seconda puntata

Il popolare docu-reality, condotto dal carismatico Max Giusti, torna in prima serata su Rai2. Il protagonista della seconda puntata sarà la ben notata Urbani Tartufi, un’azienda di punta nella raccolta e trasformazione del tartufo a livello globale. Potrete scoprire come la famiglia Urbani, con la presidentessa Olga Urbani e l’amministratore delegato Giammarco Urbani, hanno scelto il loro direttore generale Andrea Pascolini per svolgere il ruolo di boss in incognito.

A Scheggino, un piccolo borgo umbro, ha preso avvio, 170 anni fa, la success story di Urbani Tartufi. Oggi l’azienda vanta una presenza in 70 paesi in tutto il mondo, con la sua principale sede, la Urbani Truffle, ubicata nel cuore di Manhattan. Con un fatturato di 80 milioni di euro, Urbani Tartufi, occupa 150 dipendenti solamente nella sua sede umbra ed è responsabile del 70% delle vendite globali nel settore tartufi.

Durante l’episodio, Andrea Pascolini prenderà parte ad attività diverse con i propri dipendenti: dalla produzione di olio al tartufo, all’etichettatura pacchi per i clienti internazionali, fino all’affascinante caccia al tartufo. Inoltre, imparerà come selezionare e pulire i tartufi freschi.