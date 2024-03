Il panorama televisivo italiano si prepara ad accogliere la notte degli Oscar 2024, evento cinematografico di fama internazionale. Lo spettacolo promette di portare glamour e intrattenimento, offrendo copertura dalle prime ore del red carpet fino alla cerimonia di chiusura prevista nelle prime ore del mattino. Ma chi saranno i protagonisti e gli ospiti di questa notte di stelle?

La notte degli Oscar 2024 in Italia: dove vedere la diretta in tv e streaming

L’attesa cerimonia notturna degli Oscar 2024 è pronta per un cambio di scenario in Italia. Dopo una lunga serie di trasmissioni notturne su Tele+ e Sky e Tv8, l’edizione attuale verrà invece trasmessa gratuitamente dalla Rai, collegandosi direttamente dal Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 10 e l’11 marzo.

La 96ª edizione degli Oscar 2024, in programmazione negli Stati Uniti su ABC, vedrà Jimmy Kimmel alla conduzione. Per la diretta italiana, il timone è stato consegnato al giornalista Alberto Matano, volto noto di La Vita in Diretta. Alberto Matano condurrà la diretta dedicata alla cerimonia degli Oscar 2024 dallo studio 3 di via Teulada a Roma. Stefania Sandrelli, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi saranno gli ospiti che arricchiranno la serata.

L’appuntamento, in onda su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay, avrà inizio alle 23.30 con le immagini del red carpet. L’inizio della cerimonia vera e propria è previsto per l’1:00, per poi concludersi intorno alle 04.30-05:00 del mattino. Da Los Angeles, invece, a raccontarci gli avvenimenti dal Dolby Theatre ci sarà l’inviato del TG1 Paolo Sommaruga.