La prima tappa del noto adventure game Pechino Express 2024, condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato speciale Gianluca ‘Fru’ Colucci, si è svolta con grande entusiasmo e nessuna eliminazione. Le otto coppie di concorrenti si sono sfidate in un lungo viaggio di oltre 5.000 chilometri lungo la ‘Rotta del Dragone‘, partendo dal Thai Vi Temple di Tam Coc per approdare a Lang Son.

Pechino Express 2024: chi ha vinto la prima tappa

Una tappa, interessante da sottolineare, che si è conclusa senza eliminazioni. Con solamente uno zaino in spalla e un euro al giorno per muoversi, le otto coppie di concorrenti hanno iniziato il loro lungo percorso che si estenderà per oltre 5.000 chilometri lungo la cosiddetta ‘Rotta del Dragone‘. In questo primo round, i partecipanti hanno coperto una distanza di 288 km. Il punto di partenza è stato il Thai Vi Temple di Tam Coc, da dove si sono diretti verso Hanoi e successivamente hanno raggiunto Lang Son. Al termine del percorso, dove hanno dovuto affrontare una serie di enigmi e curare l’alimentazione dei maiali, i concorrenti hanno trovato il loro primo tappeto rosso.

Classifica della prima tappa

L’ordine d’arrivo, escludendo i “Brillanti” (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio) che, avendo ottenuto l’immunità, sono passati direttamente alla seconda tappa, vede al primo posto i Romagnoli, seguiti da Caressa, Pasticceri, Fratm, Amiche, Italia-Argentina e i Giganti. Le coppie Italia-Argentina e Giganti sono state messe in difficoltà, ma grazie alla busta nera, che non prevedeva eliminazioni per la prima tappa, tutte le otto coppie sono rimaste in gara. Durante la tappa, i partecipanti hanno affrontato una serie di prove di resistenza fisica e mentale: dalla canoa remata con i piedi all’autostop, fino a scalare 500 gradini per raggiungere il Dragon View Point della Mua Cave, una montagna che domina la regione di Ninh Binh.

Momenti salienti della puntata

Tra i momenti più memorabili della puntata, possiamo ricordare la prova della zuppa di tartaruga, che ha messo a dura prova Fabio Caressa. Inoltre, la prima caduta di questa 11esima edizione è stata “vinta” da Maddalena Corvaglia, mentre Artem ha mostrato la sua commozione nel rapportarsi con la comunità locale.