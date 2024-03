La notte appena trascorsa pare sia stata decisamente movimentata all’interno della casa del Grande Fratello. Purtroppo, alle 2 di notte circa le telecamere vengono spente, per poi tornare operative alle 9 circa. Ebbene, proprio durante tale lasso di tempo, pare che nella casa sia scoppiato il caos. Ecco che cosa è emerso.

Ecco cosa sarebbe accaduto stanotte nella casa del GF

Momenti piuttosto concitati si sono consumati questa notte al Grande Fratello. L’influencer Deianira Marzano ha riportato delle notizie alquanto interessanti in merito ad alcune cose che si sarebbero verificate a telecamere spente. Stando a quanto emerso, sembra che alcuni concorrenti abbiano avuto delle liti davvero forti.

Per il momento, però, gli autori del Grande Fratello non hanno realizzato alcun filmato per mostrare ai telespettatori che cosa sia successo realmente. Il motivo risiederebbe bel fatto che si starebbe cercando di creare qualche clip da poter commentare nel corso della puntata di questa sera del reality show. Considerano la scarsità di notizie di cui si sta parlando ultimamente nelle puntate del GF, dunque, potrebbe essere una scelta saggia quella di non bruciare in anteprima degli argomenti.

Le ipotesi sui protagonisti delle liti

Ad ogni modo, la notizia sta generando tanto sgomento tra gli utenti del web. Chi saranno i protagonisti di queste discussioni, dato che pare ce ne sia stata più una? Al momento, gli unici che hanno avuto degli screzi piuttosto importanti sono stati Perla Vatiero e Federico Massaro. Anche Massimiliano Varrese qualche giorno fa ha sbroccato, ma ultimamente sembrava essersi dato una calmata. O, ancora, Beatrice Luzzi che ha litigato aspramente con Anita Olivieri durante la scorsa puntata del GF. Infine, poi, c’è la pungente Simona Tagli, che non perde occasione per dire la sua generando un bel po’ di dinamiche. Non resta che attendere, dunque, per saperne di più.