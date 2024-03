Perla Vatiero e Federico Massaro hanno avuto un nuovo scontro all’interno della casa del Grande Fratello. Il ragazzo stava commentando con Sergio D’Ottavi quanto accaduto durante la scorsa puntata del reality show e, ovviamente, non ha potuto prescindere dalle dinamiche che hanno coinvolto Mirko Brunetti e Perla. Quest’ultima ha ascoltato cosa il coinquilino stesse dicendo, così ha deciso di intervenire. Tra i due è scoppiata una lite molto accesa, al punto che sono dovuti intervenire altri concorrenti. Nel frattempo, sono state fatte delle ipotesi alquanto fantasiose in merito alle ragioni che ci sarebbero alla base della loro inimicizia.

Lo scontro accesissimo tra Federico e Perla al GF

Federico Massaro ha ammesso di non aver apprezzato il modo in cui Perla Vatiero si è comportata durante la scorsa puntata del Grande Fratello. Il ragazzo ha smontato pezzo per pezzo i comportamenti della giovane, accusandola di essere stata falsa poiché, in un primo momento, non ha detto la verità sui messaggi in codice, poi l’ha tirata fuori solo quando è stata messa alle strette, ma non solo. Federico non approva neppure il modo adoperato da Perla per relazionarsi con Mirko.

I suoi interventi sono risultati alquanto fuori luogo alla concorrente, la quale ha ammesso che Federico avrebbe potuto mostrare più tatto dato che questo è un momento estremamente complicato per lei. I due, così, hanno intavolato una discussione molto accesa. Il modello ha continuato a ribadire di non apprezzare il comportamento della Vatiero, lei ha provato a difendersi, ma il ragazzo le ha parlato sopra non permettendole di portare a compimento il suo discorso. Il giovane ha detto che questa sia la sua opinione, ed ha anche accusato Perla di essersi ficcata lei in questa situazione volontariamente, quindi adesso non può passare da vittima.

Perla: " Fede io ti sfido a farti un mese come me lo sono fatto io qui dentro" Federico: " Io non lo farei mai, sei tu che lo hai scelto" Mi dispiace ma a Federico su questo non gli si puó dire niente perché ha ragione#grandefratello pic.twitter.com/EtqkG3IC5j — wild (@Wildglas) March 5, 2024

Massaro ha una cotta per la Vatiero? Le ipotesi

I toni si sono esasperati parecchio, al punto che è intervenuta anche Beatrice Luzzi, che non ha mai simpatizzato troppo per la coinquilina, per cercare di placare Federico invitandolo ad avere più tatto dato che Perla è molto provata e non sta bene. Lui, però, non ne ha voluto sapere, ed ha continuato a manifestare la sua opinione. Perla è scoppiata in lacrime e, in un secondo momento, si è confidata con alcuni coinquilini su quanto accaduto.

Durante una chiacchierata con Sergio D’Ottavi, sono emerse delle ipotesi davvero piuttosto fantasiose dei reali motivi che avrebbero spinto Federico ad inveire contro Perla. Secondo Sergio, infatti, il giovane potrebbe nutrire un’attrazione sentimentale nei suoi riguardi. A Perla è piaciuta questa disamina, sta di fatto che ha aggiunto che, in questo modo, si spiegherebbe l’ostilità di Massaro, il quale potrebbe essere geloso anche del rapporto che si è venuto a creare tra lei e Alessio Falsone. Federico soffrirebbe il non essere apprezzato da Perla come vorrebbe e, quindi, cercherebbe di accorciare le distanze tra loro adoperando i litigi. Sarà davvero questa la verità?