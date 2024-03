Al termine della diretta del Grande Fratello di ieri sera, si sono accese delle forti discussioni all’interno della casa. Ormai siamo quasi in dirittura d’arrivo, e i concorrenti stanno mostrando continui segni di cedimento. Amicizie che sembravano indissolubili si stanno sgretolando, così come per le relazioni sentimentali, basti pensare a quanto accaduto ieri a Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ad ogni modo, dopo la puntata è stato Massimiliano Varrese a dare di matto contro alcune concorrenti. Ecco cosa è successo.

Lo scontro tra Massimiliano e Rosy dopo la puntata del GF

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF, Massimiliano Varrese ha litigato con Letizia Petris. Il concorrente è rimasto molto deluso da lei, sta di fatto che l’ha accusata di essere un’egoista, che usa le persone quando le servono, per poi gettarle via. Nel dibattito si è intromessa Rosy Chin, la quale ha difeso la ragazza. Massimiliano non ha apprezzato la cosa, sta di fatto che ha sbottato contro la chef dicendo che, in fondo, Letizia avesse adoperato lo stesso comportamento anche con lei.

La cuoca, però, ha chiesto al suo interlocutore di non metterla in mezzo in queste situazioni. Il rapporto che c’è tra lei e Letizia non deve essere paragonato a quello tra la fotografa e Massimiliano. Sono due cose totalmente differenti, quindi, Rosy si è sentita di dissentire con il suo interlocutore. Quest’ultimo, però, ha continuato a rimanere fedele alla sua idea.

Varrese asfalta Grecia Colmenares, il pubblico è con lui

Successivamente, poi, la discussione si è spostata su di un altro piano. Massimiliano Varrese si è scontrato anche con Grecia Colmenares, la quale lo ha accusato di essere una brutta persona. Le sue parole non sono affatto piaciuto all’attore, sta di fatto che ha sbottato contro di lei. Il protagonista ha accusato la coinquilina di essere falsa, in quanto finge di sorridere a tutti ma, in realtà, è tutt’altro che l’agnellino che vuole apparire a tutti i costi.

Massimiliano, inoltre, ha attaccato Grecia dicendole di essere fuori contesto, in quanto ha aspettato la puntata per accusarlo quando, in realtà, ciò che pensa di lui glielo avrebbe potuto dire anche prima, ma non l’ha fatto, proprio perché in fondo è una falsa. La donna ha provato a smentire le accuse del coinquilino in maniera tranquilla, ma Max non ne ha voluto sapere. Sul web, infanto, in molti si stanno schierando (stranamente) dalla parte dell’attore. A quanto pare, il buonismo di Grecia sta iniziando ad insospettire anche molti telespettatori.