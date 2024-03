Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 6 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 6 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Amati Ariete, le stelle in questo periodo si stanno allineando in maniera favorevole per voi. Vi ricordo che dal 20 di questo mese inizierà la primavera, una stagione che porta sempre rinnovamenti e buone energie. Numerosi fra voi avranno l’occasione di superare delle difficoltà e vincere delle sfide personali. Gli astri del mese di aprile vi saranno particolarmente propizi, con il Sole, Mercurio dal 5 e Venere che entreranno tutti nel vostro segno. Si prospetta quindi un periodo molto positivo, di grande energia e vitalità che vi aiuterà a riprendervi da eventuali periodi fisicamente duri. Da febbraio, molti di voi hanno vissuto momenti stressanti, potreste persino avere avuto qualche problema di salute da curare e vi potrebbe capitare di perdere la pazienza. Ma ora, cari Ariete, è importante non perdere la calm, sarebbe davvero un peccato rovinare questo bel periodo. Infine, se siete in cerca d’amore, le prospettive sono buone: i nuovi incontri promettono di essere molto interessanti.

Oroscopo del Toro

Coloro che sono venuti al mondo sotto l’aura del Toro stanno adesso trovandosi a dover ripensare determinate decisioni professionali. A confermare le mie parole, è infatti l’attuale posizione di Giove nel loro segno zodiacale. Come avevo già presagito nel mio libro, disponibile in libreria dal discriminante mese di ottobre del 2023, a Marzo avevo già delineato il quadro di come si sarebbero svolti gli eventi. E come anticipato, ci sono nuove relazioni di lavoro sul tavolo, con qualche Taurino che ha recentemente affrontato piccole battaglie legali. Sono tuttavia fiducioso che anche le situazioni più complesse saranno in grado di condurre verso nuove opportunità, poiché è inevitabile che ci siano cambiamenti e talvolta, il destino sceglie di manifestarsi nella nostra esistenza con una certa brutalità, sollevando la necessità di un cambiamento. Non si può certo continuare allo stesso modo, il messaggio sembra essere questo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, negli ultimi 24 ore, potresti aver percepito un calo di tono. Probabilmente hai dovuto affrontare delle questioni domestiche. E’ noto che Saturno sconvolge le dinamiche abituali. Quelle persone che erano il tuo punto di riferimento potrebbero aver perso importanza. Tuttavia, l’orizzonte amoroso riserva un ritorno di fiamma grazie alla riattivazione delle stelle.

Oroscopo del Cancro

Osservando l’oroscopo di marzo per il segno zodiacale del Cancro, vedo elementi di rinnovamento e un processo di libertazione progressiva. Se avete incontrato ostacoli, non è il momento di indulgere nel fatalismo. Approfittate di questo intervallo per cercare nuove opportunità o consolidare quelle esistenti. Le occupazioni a tempo parziale potrebbero evolvere in incarichi più stabili e anche nel campo professionale ci sono spazi per innovative sperimentazioni. Come protagonista costante rimaniamo affetti, perché per i nati sotto il segno del Cancro, l’amore è indispensabile al loro equilibrio.

Oroscopo del Leone

Leone, ora più che mai, il vero successo sta nel superare se stessi, nel dimostrare una forza interiore sfidante anche l’opponente più ostico. Questo periodo ti vede in una posizione vantaggiosa, dotato di una fermezza che non permette alcuna resa, ben diversa da altri segni o individui che, spaventati, ritirano le armi prima ancora di entrare in battaglia. È il momento giusto per prendere il posto di qualcuno sul palcoscenico lavorativo o per dare il via a un’attività inedita. Per quanto riguarda l’amore, non senti ancora sopraggiungere un completo slancio positivo, ma ricorda, aprile potrebbe rivelarsi un mese decisivo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la revisione di un patto turba coloro che hanno incontrato ostacoli nelle loro relazioni interpersonali. E’ evidente che è necessario fare dei cambiamenti. Saturno in opposizione, ho ripetuto spesso come ciò possa avere un grande impatto sull’esistenza. Questa situazione rispecchia molto quella del Vergine. C’è una sorta di melodia che unisce confusione ed euforia. Precisamente, i nati sotto il segno della Vergine possono sentirsi un po’ smarriti, dato che stiamo attraversando un periodo di caos e incertezza. Questo anche per via del fatto che alcune persone non si sono dimostrate degne di fiducia, non sono state all’altezza delle aspettative. Eppure, c’è un sentimento di felicità, poiché molti Vergine stanno sperimentando il piacere di vivere il momento, di vivere il “Carpe Diem”, ponendo da parte quell’eccesso di razionalità che può sopprimere la creatività. Si consiglia di prendere decisioni entro il mese di maggio.

Oroscopo della Bilancia

Caro Bilancia, è evidente che la tua sfera sentimentale è agitata da qualche tensione dal principio di febbraio. Tuttavia, sono convinto che dall’11 ci saranno delle svolte positive. Sì, Bilancia, è vero che a volte attraversi fasi di totale intolleranza, ma la tua natura profonda è di bontà. Quindi, se riesci a trovare spazio per il perdono, sì, andrai avanti, ritornando sui tuoi passi. Noto che i nuovi progetti trovano terreno fertile, ma sarà da giugno che otterrai i risultati desiderati.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’attuale periodo astrologico ti richiede di rimetterti in carreggiata, focalizzandoti particolarmente sulla sfera sentimentale. Potrai avvertire un forte senso di irritazione, data la posizione contraria di Venere e Marte, in relazione a un individuo che sembra non rientrare nei tuoi piani. Seil tuoi tentativi di proporre qualcosa vengono sistematicamente rifiutati o se ti senti trascinato in un vortice di confusione dai pianeti in rapido movimento, è naturale sperimentare una sensazione di disagio.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, hai perfettamente la capacità di gestire due legami amicali importanti nello stesso arco di tempo. Puoi sentire emozioni autentiche senza autoimporre barriere. Adesso, è un periodo in cui prediligi dare priorità alle tue relazioni. L’amore potrebbe ritornare ad essere al centro della scena e io spero che le coppie più solide si imbarchino in un nuovo progetto entro il mese di maggio.

Oroscopo del Capricorno

Amico Capricorno, questo quadro astrale non può compiere prodigi, tuttavia sicuramente i tuoi progetti racchiudono delle insidie. Se focalizzi solo sul lavoro, rischi di trascurare l’importanza degli affetti nella tua vita. Cerca di non cadere in questa trappola, perché Marzo si appresta ad essere un periodo ricco di fascino per le storie d’amore. A partire dal giorno 11, alcuni di voi potrebbero sperimentare un periodo di riflessioni e riconsiderazioni. Certamente, le opportunità di fare nuove conoscenze saranno molto propizie.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, stai per riguadagnare terreno. Non mi sorprenderebbe se ci fossero stati lievi dubbi finanziari di recente, data la pressione delle ultime settimane. Alcuni di voi potrebbero aver scelto di investire un po’ di più in amore per sperimentare soddisfazione. Potresti avere dei momenti in cui ti senti pronto ad avanzare, fare una svolta, e altri in cui ritieni più saggio rallentare. In conclusione, tutte le tue relazioni potrebbero richiedere una certa dose di pazienza da gestire.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, vorrei consigliarvi di attraversare questa prossima mercoledì mantenendo la calma. Prima di tutto, dovrete aspettare la domenica perché avremo l’opportunità di godere di una splendida Luna. Inoltre, lunedì ci aspetterà la presenza di Venere nel vostro segno. Quindi, sia in amore che sul lavoro, le due settimane seguenti potrebbero essere il momento giusto per ristabilire un equilibrio. E’ importante, tuttavia, che vi esorti ad agire per quelle tra di voi che hanno una relazione, un progetto o un contratto incerti, poiché a giugno alcune opportunità potrebbero essersi dissolte. Dunque, come si suol dire, “Bisogna cogliere l’opportunità mentre si presenta”.

