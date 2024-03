Nella puntata del 5 marzo di Uomini e Donne c’è stata una lite accesissima tra Aurora Tropea e Ida Platano. Ad intavolare la discussione è stata la prima, la quale ha lanciato una stoccata contro velenosa contro la tronista. Da quel momento in po’ si è scatenato il caos, al punto che sono intervenuti anche Gianni Sperti e Barbara De Santi per attaccare Aurora. Lei ha dato luogo ad uno show. Ecco cosa è successo.

Aurora Tropea provoca Ida Platano a UeD: scoppia la lite

Aurora Tropea e Ida Platano hanno discusso animatamente nella puntata di oggi di Uomini e Donne. La prima si stava interfacciando con il cavaliere Franco, il quale pare l’abbia scaricata. La cosa non è piaciuta alla donna, la quale ha avuto uno sfogo, durante il quale ha ammesso che lei fa molta fatica a legarsi alle persone, contrariamente a chi, invece, si è innamorata di quattro uomini diversi in quattro mesi.

La stoccata era rivolta proprio a Ida Platano, la quale non è rimasta indifferente. La tronista si è scagliata contro la dama del parterre dicendole di farsi gli affari suoi. Ognuno è fatto a modo suo e lei è felicissima di essere una persona che è in grado di innamorarsi, in quanto è una sensazione bellissima, mentre Aurora è fredda e arida. Inoltre, Ida ha accusato l’interlocutrice di non aver mai creato nulla all’interno della trasmissione e, probabilmente, un motivo ci sarà.

Scontro tra Gianni Sperti e Aurora: lei si spoglia e fa uno show

Franco è intervenuto chiedendo a Ida di non continuare a parlare e di farsi da parte ma, a quel punto, è subentrato Gianni Sperti. L’opinionista ha puntualizzato che sia stata Aurora a tirare in ballo Ida dal nulla. La Tropea si comporta in questo modo poiché, non sapendo di che parlare a centro studio, coinvolge persone terze per avere più visibilità. Gianni, poi, ha accusato la donna di essere ipocrita e ineducata, in quanto crede di poter comandare all’interno dello studio dando e togliendo la parola a chi ritiene più opportuno.

La discussione è proseguita ed è diventata sempre più accesa. Ad un certo punto, poi, Aurora si è spogliata, si è tolta il maglione ed ha sfoggiato una t-shirt con una scritta rivolta a Gianni, ovvero: “Non curarti di me, ma curati tu“. Il gesto di Aurora ha scatenato un putiferio in studio. Gianni ha accusato la donna di essere falsa e di aver premeditato tutto. Aurora ha studiato come comportarsi in puntata, ha pensato ad un modo per accendere delle discussioni, in modo da potersi togliere il maglione e mostrare la stoccata. Anche Barbara De Santi si è schierata dalla parte di Sperti, condannando il comportamento della donna. Il pubblico non ha potuto fare a meno di applaudire all’opinionista. La mossa della Tropea, in effetti, è apparsa alquanto pilotata.