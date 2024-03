Greta Rossetti non ha affatto apprezzato la nomination che Simona Tagli le ha fatto durante la puntata di ieri del Grande Fratello. La donna, infatti, ha nominato la giovane in quanto non le piace il suo comportamento, che oscilla solamente tra l’essere vittima e l’essere sexy a tutti i costi con gli uomini. Le sue parole non sono affatto piaciute alla ragazza, sta di fatto che, dopo la diretta, si è sfogata con Sergio D’Ottavi.

Lo sfogo di Greta Rossetti contro Simona dopo la puntata del GF

Simona Tagli ha sparato a zero contro Greta Rossetti in fase di nomination al Grande Fratello. Le sue affermazioni non hanno reso felice la giovane che, infatti, si è scagliata contro di lei confidandosi con Sergio. La protagonista ha detto di reputare il tutto davvero surreale. Simona, infatti, ha accusato lei di essere poco presente in casa, quando sarebbe proprio la Tagli che passerebbe tutto il giorno tra sauna e piscina, senza dare confidenza a nessuno.

A tal riguardo, Greta ha ammesso che la sua coinquilina le rivolge la parola solamente per chiederle di prestarle il correttore. Successivamente, poi, la Rossetti ha commentato anche il fatto che la donna le abbia dato della vittima e sexy. A tal riguardo, Greta ha ammesso che alla sua età, essendo single, si può anche permettere di fare la seducente quando e come vuole. In fondo anche Simona quando era giovane l’avrà fatto.

Il web appoggia la Tagli, Sergio consola la Rossetti

Ad ogni modo, Greta Rossetti è rimasta molto male in quanto, ancora una volta, viene giudicata ed etichettata solamente per il suo aspetto fisico, cosa che non le fa assolutamente piacere. La giovane, poi, ha chiosato dicendo che le accuse fanno ancora più male specie perché vengono dauna donna di una certa età. A tal riguardo, ha ammesso di augurarsi di non diventare come Simona un giorno e di prendersela con ragazze più giovani.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Sergio ha provato a rincuorare la coinquilina invitandola a stare tranquilla e a non smettere mai di credere in se stessa e in chi è veramente. Le persone che le vogliono bene, infatti, sanno perfettamente che la visione di Simona sia totalmente distorta, quindi, deve stare serena. Nel frattempo, sul web stanno crescendo sempre di più i fan di Simona, a scapito di quelli di Greta.