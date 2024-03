Tra i vari argomenti trattati nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato anche il Trono di Ida Platano. Dopo un’accesissima discussione tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo, infatti, si è passati alla tronista. Quest’ultima è uscita sia con Mario Cusitore sia con il nuovo arrivato Daniele. Specie con il napoletano, però, si sono aperte delle discussioni molto accese, che hanno spinto i telespettatori ad avanzare delle ipotesi.

I comportamenti di Mario Cusitore a Uomini e Donne che creano sospetti

Da quando Mario Cusitore è tornato a Uomini e Donne, per lui non sembra esserci pace. Ida Platano, infatti, malgrado lo abbia riaccettato tra i suoi corteggiatori, è molto titubante e fredda nei suoi riguardi. Anche durante l’esterna andata in onda oggi, infatti, si è visto che era sempre e solo il cavaliere a cercarla e a mostrarsi dolce nei suoi riguardi.

In studio, poi, il cavaliere si è arrabbiato con la tronista, dicendo di non capire per quale motivo l’abbia fatto tornare se poi lo tratta in questa maniera. A quel punto, allora, è intervenuta Tina Cipollari la quale ha criticato il comportamento del giovane dicendo che, adesso, vuole passare da vittima e vuol rigirare la frittata. Ad un certo punto del dibattito, Ida si è mostrata spazientita, ed ha chiesto a Maria De Filippi di poter uscire, e la padrona di casa ha acconsentito. Mario, però, l’ha fermata invitandola a parlare ancora. Non riuscendo a placare l’impeto della donna, è stato poi Mario ad alzarsi e andare via. Il cavaliere ha fatto avanti e indietro nello studio per un po’ di tempo.

Mario si confronta con Ida dopo aver visto l’esterna… #UominieDonne pic.twitter.com/GCNHHWIHz1 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 4, 2024

Maria De Filippi simpatizza per Mario? Ida spiazza un cavaliere

Il comportamento di Mario è stato reputato davvero assurdo e irrispettoso da molti telespettatori che, infatti, si sono riversati sui social per attaccarlo, ma non solo. In tanti hanno anche accusato il cavaliere di essere protetto da Maria De Filippi. Mario, infatti, sarebbe ancora a UeD e non verrebbe mai redarguito per i suoi atteggiamenti in quanto la conduttrice simpatizzerebbe per lui. In passato, infatti, comportamenti analoghi sono stati prontamente interrotti dalla presentatrice, mentre a Mario sembra tutto concesso.

Insomma, secondo la maggior parte dei telespettatori, la De Filippi avrebbe un occhio di riguardo verso il giovane, ragion per cui lui è ancora presente in studio ed ha la possibilità di fare i suoi show. Sarà davvero questo il motivo? Ad ogni modo, la puntata di oggi di Uomini e Donne si è conclusa con un gesto spiazzante di Ida. La donna è uscita realmente dallo studio e poi è entrata con una sorpresa per Pierpaolo, portandogli una torta e un regalo. Lui è rimasto molto contento, un po’ meno gli altri corteggiatori.

L’ho notato anche io ahahah perché lui è là solo perché è simpatico a Maria, altrimenti a quest’ora starebbe guardando uomini e donne dalla televisione di casa sua — rola 🌙 (@rossmnt) March 4, 2024