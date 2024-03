Nella puntata del 4 marzo di Uomini e Donne c’è stato un confronto molto acceso tra Ernesto Russo e Barbara De Santi. I due nell’ultimo periodo hanno avuto delle divergenze, che li hanno portati ad allontanarsi. Nei giorni scorsi, però, è accaduto tra loro un episodio molto “grave” per il cavaliere, sta di fatto che oggi è arrivato in studio annunciando una decisione molto ferrea.

Il gesto di Barbara che ha fatto innervosire Ernesto

La puntata di oggi di UeD è cominciata da un filmato inerente quanto accaduto dopo la scorsa messa in onda. Barbara De Santi è andata da Ernesto Russo per un confronto, tuttavia, la situazione ha preso una piega sgradevole. Lui, infatti, ha deciso di andare via lasciando la donna da sola. In puntata, poi, Ernesto ha spiegato di aver deciso di chiudere con Barbara in quanto lei ha chiamato sua nipote e lui ha interpretato questo gesto troppo eccessivo. Il cavaliere si è sentito braccato e violato.

Barbara De Santi, poi, è entrata in studio e si è difesa dicendo che fosse stata la nipote a darle il suo numero di telefono, quindi lei ha intuito che volesse sentirla. Ernesto, però, ha replicato dicendo che a Barbara non dovrebbe interessare della vita delle persone che fanno parte della sua famiglia. Il pubblico non ha potuto fare a meno di applaudire e di schierarsi dalla parte dell’uomo.

Gianni Sperti contro Barbara, il pubblico di Uomini e Donne contro la dama

Ad un certo punto, poi, è intervenuto Gianni Sperti, il quale ha asfaltato Barbara. Nello specifico, l’opinionista ha condannato il comportamento della donna, reputandolo una violazione. La donna è stata davvero fuori luogo, in quanto era palese che il suo intento fosse quello di prendere informazioni su Ernesto. Gianni, poi, ha asfaltato la donna dicendo che Barbara sia una persona autodistruttiva, pesante, e che porta gli uomini allo sfinimento, cosa che già accadeva anni fa, ma sperava che con il tempo la donna si fosse calmata.

Il pubblico, sia in studio sia da casa, si è mostrato assolutamente contro Barbara. In tanti, infatti, si sono riversati sui social condannando il suo comportamento e reputandolo addirittura tossico. Con i suoi comportamenti, infatti, la De Santi si sarebbe ridicolizzata rendendo il tutto assolutamente imbarazzante. Ad ogni modo, i due hanno preso la decisione di interrompere la loro frequentazione in maniera irreparabile