Sulla piattaforma di Netflix, è possibile trovare una miniserie davvero imperdibile. Stiamo parlando di The Playlist, composta da un totale di sei episodi. La trama ruota attorno all’enorme successo ottenuto da Spotify che, a partire dal suo lancio, è diventato parte integrante dell’industria musicale.

Lo scopo del titolo è quello di raccontare le fasi che hanno permesso di realizzare un progetto così ambizioso. Non si tratta solo di un’opera rappresentativa perché, grazie alle numerose tematiche proposte, consente anche di porsi diverse domande sul ruolo che viene dato agli artisti in tutto questo. Dovrebbero essere al primo posto, anche in termini di guadagni, ma i fatti sembrano smentire questa tesi.

Viene dato ampio spazio a Daniel Ek (Edvin Endre), il creatore del servizio. La serie tv mostra come un ventitreenne, mosso da sogni apparentemente irrealizzabili, riuscirà a costruire un impero con le sue sole forze.

The Playlist: il trailer ufficiale