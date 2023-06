Mentre l’attesa per la nuova stagione di “Lol – Chi ride è fuori” cresce tra i fan, i riflettori si concentrano sulla selezione del decimo partecipante al popolare show comico. La ricerca è ancora in pieno svolgimento, e per la prima volta, il pubblico avrà un ruolo cruciale nella scelta finale.

I provini per LOL 4: un processo inedito

Gli amanti della serie Lol hanno sempre dimostrato un forte coinvolgimento, e la produzione ha deciso di ricambiare la passione concedendo al pubblico un ruolo attivo. Quest’anno, infatti, la scelta del decimo partecipante avverrà in un modo diverso rispetto alle edizioni precedenti: il web avrà la parola finale.

I provini sono attualmente in corso, e la produzione sta girando l’Italia da nord a sud alla ricerca del talento perfetto. Sarà una gara accanita, in cui i candidati dovranno dimostrare non solo la loro capacità comica, ma anche l’abilità di mantenere il volto serio nelle situazioni più improbabili.

Chi può partecipare ai provini di LOL 4

La partecipazione ai provini per il decimo partecipante è aperta a tutti coloro che si sentono all’altezza della sfida. Non è richiesta una particolare esperienza nel campo della comicità, ma una buona dose di umorismo e spirito competitivo è indispensabile. Inoltre, l’unicità di questa edizione sta nel fatto che il candidato non sarà necessariamente un volto noto della scena comica italiana.

Il web decide: una novità rivoluzionaria

Un’altra particolarità di questa edizione di Lol 4 è che la decisione finale sul decimo partecipante sarà presa dal web. Saranno i fan a scegliere il loro comico preferito tra i candidati selezionati dalla produzione.

Come funzionerà la votazione online?

I dettagli precisi su come avverrà la votazione online non sono ancora stati rivelati. Tuttavia, si presume che i fan avranno la possibilità di visionare i provini dei candidati e di esprimere la loro preferenza attraverso una forma di voto online. Ciò rappresenta un’occasione unica per il pubblico di influenzare direttamente il corso dello show.