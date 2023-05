Mentre Uomini e Donne si appresta a chiudere i battenti, un altro programma ideato da Maria De Filippi sta per riaprirli e stiamo parlando di Temptation Island. Dopo un anno di pausa, infatti, il reality show incentrato sulle tentazioni tornerà nuovamente in onda in prima serata su Canale 5. Sul web sono emerse delle indiscrezioni in merito ai partecipanti. Ecco cosa si sa.

Ecco chi potrebbe esserci nel cast della prossima edizione di Temptation Island

Temptation Island riaprirà i battenti per tenere compagnia agli italiani nelle serate più calde dell’estate. La trasmissione andrà in onda in prima serata, molto probabilmente il lunedì sera, in sostituzione dell’Isola dei Famosi. Al momento non sono trapelate informazioni certe in merito al cast di concorrenti che prenderà parte al reality, tuttavia, sul web ci sono delle indiscrezioni.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, sul suo account di Instagram ha dichiarato che tra i tentatori e le tentatrici potrebbero esserci degli ex corteggiatori o corteggiatrici di Uomini e Donne.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

In merito alle coppie, invece, esse saranno tutte caratterizzate da personaggi non noti. Questo, dunque, spinge ad escludere la possibile partecipazione di ex volti del GF Vip, quali Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, o ex volti di Uomini e Donne, come Federico Nicotera e Carola Carpanelli.