Insieme a Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti farà il suo esordio quest’oggi all’ATP Barcellona, torneo ATP 500 sulla terra rossa che precede nel calendario ATP il Masters 1000 di Madrid e quello di Roma. Reduce dallo sfortunato derby azzurro di Montecarlo, Musetti torna in campo oggi pomeriggio per affrontare l’australiano Jason Kubler, qualificatosi al secondo turno grazie al successo ottenuto ieri contro lo spagnolo Daniel Rincon (6-4, 6-3 il punteggio a favore del tennista aussie). In caso di vittoria, Lorenzo si qualificherebbe agli ottavi di finale dove ad attenderlo ci sarà il vincente della sfida tra Cameron Norrie e Pavel Kotov.

Di seguito le informazioni su dove vedere Musetti-Kubler, secondo turno dell’ATP Barcellona, in televisione e in streaming.

Dove vedere Musetti-Kubler in TV

L’incontro Musetti-Kubler dell’ATP Barcellona sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) o in alternativa su Sky Sport Tennis (canale 205) e in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il match tra Lorenzo Musetti e Jason Kubler è l’ultimo in programma quest’oggi sulla Pista Rafa Nadal, il campo centrale del torneo sulla terra rossa in corso di svolgimento nella città catalana. La partita inizierà non prima delle ore 17:20, al termine del match tra l’argentino Pedro Cachin e il greco Stefanos Tsitsipas.

In totale sono quattro gli incontri in calendario oggi sul campo centrale, due nella prima parte di giornata (ore 11:00 Gomez-Dimitrov e non prima delle 12:30 Sinner-Schwartzman) e gli altri due nel pomeriggio (non prima delle 16:00 Cachin-Tsitsipas e non prima delle 17:20 Musetti-Kubler).

Tutti i principali match di giornata saranno trasmessi in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e in alternativa su Sky Sport Tennis (canale 205), così come in chiaro su SuperTennis, l’emittente televisiva della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel).

È la prima volta che Lorenzo Musetti e Jason Kubler si affrontano in un match del circuito ATP. Il tennista aussie è reduce dai quarti raggiunti nel challenger di Sarasota e allo Houston Open, mentre il talento di Carrara è passato dalla prima vittoria contro un numero 1 ATP (Novak Djokovic) all’amara sconfitta ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel derby azzurro contro Jannik Sinner.

Dove vedere Musetti-Kubler in streaming

Lo streaming del match di oggi tra Musetti e Kubler a Barcellona sarà visibile su Sky Go, NOW e supertennis.tv. Sky Go è il servizio gratuito incluso in tutti gli abbonamenti Sky, NOW la piattaforma che dà accesso alla programmazione live e on demand della pay-TV inglese, mentre supertennis.tv è il sito ufficiale dell’emittente SuperTennis.

A noi non resta che ricordarvi l’appuntamento con l’incontro Musetti-Kubler all’ATP 500 di Barcellona oggi mercoledì 19 aprile non prima delle ore 17:20.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove vedere l’ATP Barcellona in televisione e in streaming

Crediti immagine di copertina: @TheTennisLater