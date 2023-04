Dopo la cocente sconfitta nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro Holger Rune, il numero uno del tennis italiano Jannik Sinner fa il suo esordio all’ATP Barcellona sfidando al secondo turno l’argentino Diego Schwartzman. I due si sono già affrontati la scorsa settimana a Montecarlo, in un match a senso unico per l’azzurro, che ha approfittato del ritiro del suo avversario quando conduceva 6-0, 3-1. Se Jannik confermerà la superiorità vista pochi giorni fa in terra monegasca, al terzo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra il giapponese Nishioka e il belga Goffin.

Di seguito le informazioni su dove vedere Sinner-Schwartzman, secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona, in televisione e in streaming.

Dove vedere Sinner-Schwartzman in TV

L’incontro Sinner-Schwartzman dell’ATP Barcellona sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) o in alternativa su Sky Sport Tennis (canale 205) e in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).

Jannik Sinner e Diego Schwartzman giocheranno sul campo centrale (Pista Rafa Nadal). La programmazione del giorno fissa l’incontro tra i due dopo la sfida delle ore 11 tra Emilio Gomez e Grigor Dimitrov, con l’inizio della partita in calendario non prima delle ore 12:30. Con ogni probabilità l’incontro inizierà intorno all’ora di pranzo, pochi minuti dopo il termine della sfida tra il tennista ecuadoriano Gomez e il bulgaro Dimitrov, con il secondo favorito per il passaggio del turno.

Gli altri due incontri in programma sulla Pista Rafa Nadal quest’oggi sono quelli tra l’argentino Pedro Cachin e il greco Stefanos Tsitsipas (inizio non prima delle ore 16:00) e tra l’australiano Jason Kubler e l’azzurro Lorenzo Musetti (non prima delle ore 17:20).

Dove vedere Sinner-Schwartzman in streaming

Lo streaming del match Sinner-Schwartzman di oggi mercoledì 19 aprile sarà visibile su Sky Go, NOW e supertennis.tv. Sky Go è il servizio gratuito incluso nell’abbonamento Sky, NOW invece è la piattaforma che offre l’accesso all’intera programmazione live e on demand di Sky, infine supertennis.tv è il sito ufficiale di SuperTennis, il canale della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel).

A noi non resta che darvi appuntamento al primo pomeriggio di oggi, quando Jannik Sinner farà il suo esordio all’ATP 500 di Barcellona nel secondo turno contro Diego Schwartzman.

Crediti immagine di copertina: @federtennis (profilo ufficiale Twitter della FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel)