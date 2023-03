In queste ore sta circolando sul web una notizia che sta generando tantissimo clamore. Pare, infatti, che Massimo Giletti possa presto tornare in Rai, lasciando la conduzione del programma della domenica sera su La 7. Ad ogni modo, a generare molto clamore non è tanto la notizia inerente il possibile ritorno quanto, piuttosto, la persona che potrebbe andare a sostituire. Vediamo, dunque, che cosa è emerso.

Ecco chi potrebbe sostituire in Rai Massimo Giletti

Stando a quanto rivelato in anteprima da TV Blog, pare che la Rai sia in trattativa con Massimo Giletti per decretare un suo ufficiale ritorno in azienda. Il cambio di guardia che ci sarà nei prossimi mesi ai vertici dell’azienda, infatti, potrebbe portare ad uno stravolgimento dei palinsesti, specie per quanto riguarda la domenica sera.

Ebbene, sì, il possibile ritorno di Massimo Giletti in Rai potrebbe determinare una clamorosa sostituzione. Il conduttore di Non è l’Arena, infatti, pare possa essere riassunto in azienda per condurre un programma in prima serata nel giorno della domenica. Questo, dunque, implicherebbe una staffetta tra lui e Fabio Fazio. Il contratto di quest’ultimo con la Rai è in scadenza il prossimo maggio. Molto probabilmente, esso non sarà rinnovato. Per tale ragione, al suo posto potrebbe arrivare proprio Massimo Giletti.

Quale programma condurrebbe Giletti?

Se queste voci dovessero essere confermate, dunque, a partire dal prossimo mese di maggio, ci dovrebbe essere un cambio di guardia per quanto riguarda la serata della domenica. Che Tempo che fa di Fabio Fazio, lascerebbe il posto a Massimo Giletti, il quale dovrebbe condurre un programma in stile Non è l’Arena, se non proprio questo, che desta sempre buoni ascolti su La7.

Fabio Fazio e Massimo Giletti sono sempre stati rivali dal punto di vista dei palinsesti televisivi. I due, infatti, si sono sempre scontrati la domenica sera. Specie i primi tempi in cui il secondo passò a La7, tra loro non mancarono frizioni e frecciatine. Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, quindi, non sarebbe da escludere un aumento di astio tra i due. Ad ogni modo, per sapere come andrà a finire bisognerà attendere maggio e scoprire, innanzitutto, se il contratto di Fabio Fazio verrà rinnovato oppure no.