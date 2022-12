Ballando con le stelle è uno dei programmi di punta di Rai 1. Quest’anno più che mai la trasmissione sta piacendo particolarmente al pubblico. I telespettatori la seguono con affetto anche e soprattutto adesso che sta per terminare. Anche tante trasmissioni tv parlano dello show condotto da Milly Carlucci. E, tra gli altri, pure Rosario Fiorello, al suo Viva Rai 2 ne ha parlato. In realtà il noto volto tv e radio ha voluto fare una domanda ben diretta alla conduttrice chiedendo una curiosità che anche parte del pubblico si stava domandando ultimamente.

Ballando con le stelle, Fiorello chiede spiegazioni sul regolamento a Milly Carlucci

Pare che Fiorello non abbia compreso pienamente il regolamento di Ballando con le stelle. A Viva Rai 2 ha spiegato di adorare il programma tanto da seguirlo ogni sabato sera. Peccato però che non ci abbia capito molto. In particolare, per l’appunto, Fiorello ha rivelato di non aver capito il regolamento. Tanto per cominciare, l’uomo ha detto che c’è gente che non è mai stata eliminata davvero perché è sempre presente in teatro. Mughini, per esempio, era stato eliminato. Eppure Fiorello lo ha visto nuovamente presente a Ballando, forse inconsapevole del fatto che al programma esiste il ripescaggio?

Il conduttore di Viva Rai 2 si è anche fatto delle domande sul tesoretto:

C’è un meccanismo che manco nella Finanziaria ci sono tanti emendamenti come a Ballando. C’è il tesorino del tesoretto del tesorone. Perché è tornato a ballare? C’ha 28 punti sulla patente. Carlucci spiegaci che cosa succede! Chi vincerà?

Ballando con le stelle, Fiorello si chiede perché ci sono così tante finali

Ma le domande di Fiorello sul programma tv di Rai 1 non sono affatto terminate. Sempre rivolgendosi a Milly Carlucci, ha detto che doveva andare in onda la finale. Lui pensava che finalmente il programma fosse finito ma non è così perché c’è una nuova finale:

C’era la finale, finalmente è finito. No, c’è un’altra finale. Otto finali si sono inventati, nove finali!