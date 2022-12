Una lieta notizia per tutti gli appassionati della serie Il Signore degli Anelli che, nel 2023, potranno assistere all’annuncio relativo al rinnovo della terza stagione de Gli Anelli del Potere.

Intanto, vi ricordiamo che le riprese della seconda stagione sono in corso nel Regno Unito, mentre, lo spoiler sul rinnovo della terza è stato confermato su Deadline dal capo della divisione tv di Amazon Studios, Vernon Sanders. I dettagli.

Le dichiarazioni di Vernon Sanders

La prima stagione della serie ha fatto registrare un successo inimmaginabile su Amazon Prime Video e, nonostante i dati non siano stati resi pubblici, la piattaforma streaming li ha suddivisi in base al numero degli spettatori globali nel primo giorno di messa in onda e al numero di spettatori globali per la serie e i minuti visualizzati in tutto il mondo.

Parliamo di cifre da capogiro che farebbero pensare a un primato quasi assoluto e che, lo stesso Vernon Sanders, descrive in maniera soddisfacente, dicendo che l’enorme investimento nell’acquisire i diritti della saga e per produrre la serie sarebbero già stati ripagati.

Sanders parla della serie di fiction di maggior successo, quella che ha portato più abbonati finora. Nello specifico, al termine della messa in onda dei nuovi episodi, hanno potuto constatare una nuova ondata di abbonati sul servizio che volevano iniziare a vedere la serie. Inoltre, I diretti interessati hanno anche annunciato che la serie ha superato i 100 milioni di spettatori, ma quel numero sarebbe persino cresciuto da allora (si parlerebbe di milioni e milioni di spettatori in più). Ma non solo, in quanto sarebbe da annoverare anche l’impennata di vendite dei libri, facendo registrare un successo su tutti i fronti per la loro compagnia.

Sanders parla poi del rinnovo per una terza stagione e l’impegno a realizzare cinque stagioni. A tal proposito, afferma di non voler annunciare ancora nulla, dato che sono immersi nella seconda stagione, per cui, sarà doveroso attendere l’anno nuovo per l’annuncio ufficiale.

Sanders aggiorna poi sulla seconda stagione e sullo spostamento della produzione dalla Nuova Zelanda al Regno Unito dicendo che, ora, potremo divertirci a veder decollare la storia, con la rivelazione su Sauron. A quanto pare, il pubblico potrà aspettarsi una serie che, sebbene sia fedele a se stessa, aumenterà la posta in gioco. Ora che gli Anelli sono stati creati, potremo vedere cosa sono in grado di fare e come le varie fazioni del mondo gestiranno le implicazioni. Sarà davvero coinvolgente.

Vi sarà modo di visitare nuove terre, e ci sarà una forte espansione nella seconda stagione. Il vantaggio di essere nel Regno Unito permette di girare in aree molto diverse da quelle della prima stagione, come per esempio il fatto di poter registrare in tutta Europa.

Inoltre, svela che la storia non avrà più bisogno di essere impostata e che vedremo alcuni personaggi di alcune terre andare in guerra. Dunque, nella seconda stagione, ci saranno battaglie più grandi, inclusi alcuni momenti iconici delle Appendici del Signore degli Anelli.

Infine, qualche anticipazione su Adar, che è stato sostituito con un altro attore sul quale ammette che non sono riusciti a far funzionare le cose. D’altronde, con una serie che ha così tanti protagonisti, può capitare. Joseph è stato fantastico e ha offerto un’interpretazione incredibile, ma non nascondono l’entusiasmo del nuovo attore.

Difatti, Adar, nella seconda stagione, avrà delle dinamiche fantastiche. Curiosi di assistere alla proiezione?