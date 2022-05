In queste ore, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — mette a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: “Sconto Extra TV” dà diritto al 20% di sconto ulteriore su tantissimi televisori con prezzi a partire da 599 euro, confezionando numerose offerte interessanti.

“Sconto Extra TV” di MediaWorld (fino al 22 maggio 2022)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili nell’ambito di questa nuova promozione firmata MediaWorld, vediamone brevemente le informazioni essenziali.

Prima di tutto va detto che “Sconto Extra TV” di MediaWorld dà diritto ad uno sconto del 20% su una selezione di televisori con prezzi a partire da 599 euro. Sono previste, inoltre, alcune incompatibilità prontamente elencate dal rivenditore, il quale sottolinea l’esclusione dalla presente iniziativa di tutti i TV facenti parte delle promozioni “SuperZero” e “Non cambiare canale, cambia TV“.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Secondariamente, occorre ricordare che la promozione è attiva sia sullo store online che nei punti vendita fisici della nota catena. Nel primo caso, lo sconto viene applicato direttamente nel carrello prima del completamento dell’acquisto; in negozio, lo sconto viene applicato in cassa.

Infine, il periodo di validità della promozione: Sconto Extra TV di MediaWorld è attiva da oggi, 20 maggio, e sarà disponibile soltanto fino al 22 maggio 2022. Per maggiori informazioni, trovate termini, condizioni ed esclusioni dell’iniziativa a questo link.

Offerte “Sconto Extra TV” di MediaWorld (fino al 22 maggio 2022)

Fatte queste doverose premesse, andiamo adesso a scoprire le offerte più interessanti ottenibili grazie alla promozione di MediaWorld. Una precisazione: i prezzi di seguito riportati sono già comprensivi dello sconto extra del 20%, per vedere il quale vi basterà aggiungere l’articolo desiderato al carrello. Per comodità di consultazione, le smart TV in promozione sono state suddivise in due gruppi, scopriamole.

Smart TV fino a 65”

Smart TV oltre i 65”

Queste e tutte le altre offerte dell’iniziativa sono visibili al link sottostante:

Offerte “Sconto Extra TV” di MediaWorld (fino al 22 maggio 2022)

Leggi anche: le nostre guide agli acquisti

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.