Domenica 15 maggio, su Rai1, a Uno Mattina in Famiglia si è commentato Eurovision Song Contest 2022. Durante la discussione, è calato il gelo in studio perché un esperto di moda ha espresso delle critiche piuttosto dure sulla fisicità di Laura Pausini.

Eurovision 2022: Laura Pausini attaccata per il look

Il giorno seguente la messa in onda della finale di Eurovision 2022, nel salotto di Uno Mattina in Famiglia uno dei presenti in studio ha speso parole al vetriolo su Laura Pausini. Scendendo nel dettaglio, l’esperto di moda Stefano Dominella ha criticato i look:

“La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità”.

Di fronte alla stoccata riguardante l’aspetto fisico della cantante romagnola, Monica Setta si è prontamente dissociata. La giornalista Rai e conduttrice di Uno Mattina in Famiglia ha chiesto di non andare fuori tema:

“Non sono d’accordo”.

Sebbene Monica Setta abbia voluto smorzare i toni, Stefano Dominella ha precisato che il suo non era un appunto sul peso di Laura Pausini ma solamente sul look:

“Per indossare un abito di Versace di maglia elasticizzata devi essere Chanel”.

L’#EUROVISION è stata un’esperienza bellissima!

Sento quindi il bisogno di ringraziare le persone che con il loro duro lavoro hanno portato in scena questo spettacolo magnifico!

Grazie a @alecattelan e @mikasounds

e grazie a voi per averci seguito in quest’avventura!

41,90% 💥 pic.twitter.com/dB6B5dX5i4 — Laura Pausini (@LauraPausini) May 15, 2022

Tiberio Timperi interviene sull’accaduto

Secondo Concita Borrelli, non si tratta di sessismo ma di buon gusto. Anche Tiberio Timperi si è mostrato perplesso sulla presa di posizione della collega Monica Setta. In disaccordo quest’ultima ha chiesto di non andare fuori dalla scaletta, ma il collega Timperi ha replicato stizzito:

"Eh beh, siamo qui per questo Monica, eh… Mica siamo all'Eurovision Song Contest".

