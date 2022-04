Mara Venier domenica 10 Aprile, come di consueto, ha condotto la trasmissione del pomeriggio festivo. Ma ieri ha fatto un annuncio molto importante mentre intervistava Jovanotti. Scopriamo che cos’ha detto.

Mara Venier: l’annuncio importante a Domenica In

L’apprezzata conduttrice Rai si è lasciata sfuggire un’indiscrezione ieri pomeriggio, durante l’intervista a Lorenzo Cherubini. Mentre chiacchierava con il cantante ha lanciato uno scoop: Mara Venier condurrà Domenica In l’anno prossimo. A chi pensava che sarebbe andata diversamente non restano che un pugno di mosche. Ormai è ufficiale, zia Mara ritorna anche nel 2023.

La conduttrice del resto, sta facendo un ottimo lavoro. Gli ascolti parlano chiaro: la sfida diretta tra Verissimo e lei è sempre viva. Il motto Rai, come ha dimostrato la rete per Sanremo, è: squadra che vince non si cambia. Questo vale anche per Domenica In.

Ecco il video di quel momento: