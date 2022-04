Lunedì 18 aprile 2022 comincerà l’undicesima edizione di Made in Sud. In queste ore sono trapelati i nomi dei conduttori che saranno i mattatori del programma comico di Rai 2. Per quest’anno, l’azienda ha deciso di apportare delle modifiche davvero sostanziali, soprattutto in materia di conduzione. Alle redini, infatti, ci saranno il rapper Clementino e la ballerina Lorella Boccia. Vediamo tutto quello che è emerso e chi potrebbe essere l’ospite speciale della prima puntata.

Parte Made in Sud: ecco chi potrebbe essere l’ospite della prima puntata

La nuova edizione di Made in Sud si appresta ad aprire i battenti. Alla guida del programma comico si è deciso di porre Clementino e Lorella Boccia. L’edizione 2020 era stata già innovata mediante l’arrivo di Stefano De Martino, il quale ha affiancato Fatima Trotta, volto iconico del programma di Rai 2.

Quest’anno, però, si è deciso di stravolgere completamente la conduzione. In un primo momento si era pensato di affidare anche a Rocco Hunt le redini del programma, ma poi l’azienda ha cambiato idea a riguardo. Ad ogni modo, è molto probabile che il cantante possa essere annoverato tra gli ospiti speciali della puntata d’esordio della trasmissione.

Tutte le novità apportate nel programma

Per la nuova edizione di Made in Sud, l’azienda ha deciso di apportare delle modifiche anche per quanto riguarda la scenografia, la quale è stata arricchita da alcuni dettagli che prima non c’erano. In secondo luogo, poi, è stato rinnovato anche il corpo di ballo, il quale è stato scelto attraverso dei casting effettuati in queste settimane.

Per Made in Sud si tratta di una sfida non indifferente, in quanto si trova ad essere posizionato nella serata del lunedì, che è molto ricca dal punto di vista del palinsesto. Su Rai 1, infatti, va in onda la serie Nero a Metà, mentre su Canale 5, c’è L’Isola dei famosi. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere come se la caverà il format di Rai 2.