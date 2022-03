In queste ore è trapelata da Instagram un’incresciosa notizia che riguarda Bruce Willis. Sull’account dell’attore, infatti, la sua famiglia ha deciso di pubblicare un post molto toccante nel quale è stato annunciato che il protagonista ha dei seri problemi di salute. La situazione è così delicata al punto che l’attore ha preso una drastica decisione inerente la sua carriera.

Ecco che problema di salute ha Bruce Willis e la dura decisione dell’attore

I fan di Bruce Willis hanno recentemente preso coscienza di una notizia inaspettata che riguarda l’attore. Nello specifico, attraverso il suo account Instagram, la sua famiglia ha pubblicato un lungo messaggio in cui sono stati informati i fan circa una drammatica scoperta che ha fatto il protagonista. La famiglia ha esordito dicendo che Bruce ha scoperto di avere un grave problema di salute, ovvero, l’afasia.

Si tratta di un disturbo del linguaggio generato da un danno cerebrale. Questo, dunque, porterà con il tempo l’attore ad avere delle serie difficoltà nel dialogare con le altre persone e nel farsi capire. Proprio in virtù di questa situazione, dunque, Willis non ha potuto fare a meno di prendere una drastica decisione sul suo lavoro. Nello specifico, ha deciso di abbandonare la sua carriera in quanto sarebbe impossibilitato a portarla avanti dato la sua situazione.

La vicinanza della famiglia e il calore dei fan

Chi ha scritto il post ha ringraziato anticipatamente i fan per tutto l’affetto che, sicuramente, provvederanno a riservare all’attore. In seguito, poi, i familiari hanno aggiunto che tutta la famiglia si è stretta attorno a Bruce per donargli tutto l’amore e la serenità di cui ha bisogno in questo particolare momento della sua vita.

In questo momento, dunque, tutte le persone care a Bruce Willis si stanno stringendo attorno al suo dolore e stanno affrontando la situazione come una famiglia forte e stabile. L’affetto dei fan, però, è decisamente importante per l’artista, sta di fatto che molti utenti sono accorsi al di sotto del post per mostrare tutta la loro vicinanza al loro beniamino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rumer Willis (@rumerwillis)