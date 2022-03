Arrivano i 35 anni di carriera di Federica Panicucci: in un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice di Mattino 5, ha ripercorso la sua carriera e tutti i momenti salienti del suo percorso che l’hanno portata in TV.

L’inizio fortunato di Federica Panicucci

Nel corso dell’intervista Federica Panicucci ha confessato come tutto ha avuto inizio. La bella conduttrice infatti, sognava sin da piccola di lavorare in Tv, ma vedeva questa possibilità come molto difficile da realizzare. Improvvisamente ha incontrato sulla sua strada Paolo Bonolis, a cui faceva da baby sitter. La Panicucci ha fatto da babysitter al primo figlio di Paolo, Stefano. Il compenso era di appena 4.000 mila lire l’ora.

Bonolis all’epoca faceva il conduttore di “Bim Bum Bam”. Una sera, mentre ero lei si occupava del bambino e voleva vedere in televisione il concorso di modelle “The look of the Year” il conduttore le diede un aiuto chiedendole se volesse fare la modella. Fu lui a darle l’indirizzo dell’agenzia che poco dopo le fece fare il provino per “Portobello”. Tutto è iniziato così!

La gavetta della Panicucci

Nella sua intervista al Corriere della Sera, Federica Panicucci ha spiegato di aver fatto molta gavetta

lavorando anche per televisioni locali in piccoli spazi. Poi ci fu l’occasione di un provino per Mediaset e ha spiccato il volo. Ha iniziato in radio, Festivalbar, programmi di moda, intrattenimento e non solo! Divenne subito famosa anche per i suoi lunghi capelli biondi. Dopo 35 anni tutti si sono accorti del suo talento e non p un caso che è uno dei volti di spicco di Mediaset.

