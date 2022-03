Arriva l’attesissimo sequel del film post-apocalittico “Io sono leggenda”. Gli attori Will Smith e Michael B. Jordan saranno i protagonisti e produttori della seconda parte di uno dei film più amati e di successo di questo genere. Il progetto sarà realizzato da Warner Bros. Massimo riserbo fino ad ora su chi sarà il regista coinvolto nel progetto.

“Io sono leggenda 2”, nuovo progetto in arrivo: le indiscrezioni

Dopo il successo nel 2007 del film “Io sono leggenda”, adesso è tutto pronto per iniziare l’avventura del sequel. “Io sono leggenda 2” nasce dalla produzione dei protagonisti del film: Will Smith e Michael B. Jordan. Un progetto ambizioso per i due attori che reciteranno per la prima volta insieme e saranno coinvolti come produttori tramite le loro case di produzione Westbrook Studios e Outlier Society.

La trama del sequel di Io sono leggenda non è ancora stata svelata. Invece, la sceneggiatura, ispirata al romanzo scritto da Richard Matheson nel 1954, verrà firmata da Akiva Goldsman, già autrice del primo film. Nel 2007 il film colossal aveva incassato in tutto il Mondo 585.4 milioni di dollari.

La conferma di Will Smith

Su Instagram, a confermare l’avvio e l’entusiasmo con cui iniziare questa avventura è stato lo stesso Will Smith. Infatti da diversi mesi si parlava di questa possibilità ma per adesso non vi era stata alcuna conferma, né tanto meno però era arrivata una smentita.

Ecco il post che ha pubblicato il noto attore Hollywoodiano:

