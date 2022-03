L’amministratore Delegato della Rai, Carlo Fuortes ha incaricato Amadeus di conduttore il Festival di Sanremo per altri due anni: 2023 e 2024.

Sanremo ancora nel segno di Amadeus

Venerdì 4 marzo, c’è stata la riunione tra Carlo Fuortes e il Direttore del Prime Time Stefano Coletta per decidere le sorti del prossimo Festival di Sanremo. In seguito agli ottimi risultati portati da Amadeus, è stato deciso che il conduttore di Ravenna è confermato per l’edizione 2023 e 2024. Ma non solo, ancora una volta “Ama” ricoprirà anche il ruolo di Direttore Artistico della competizione canora.

Le prime parole del conduttore

Dopo essere stato riconfermato alla guida del Festival di Sanremo, Amadeus ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in merito:

“Sono felice e onorato della proposta”.

Dopo avere rigraziato Carlo Fuortes e Stefano Coletta per la fiducia rinnovata, il diretto interessato ha affermato:

