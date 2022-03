Stasera su Rai2 a partire dalle 21:20 circa andrà in onda il terzo appuntamento dal tema Una notte al Museo di Stasera tutto è Possibile: il game show condotto da Stefano De Martino.

Chi sono gli ospiti della terza puntata di Stasera tutto è Possibile?

Stasera tutto è Possibile è tratto dal format Anything Goes e festeggia 10 anni dalla sua nascita. In occasione della puntata di martedì 1 marzo, in onda su Rai2, gli ospiti sono: Elettra Lamborghini, Valeria Graci, Ema Stokholma, Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo e l’imitatore Claudio Lauretta. A loro si uniscono gli ospiti fissi del game show: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo, nella terza puntata imiterà Sandra Milo e Maria De Filippi.

Come spiegato sui social da Francesco Paolantoni, la puntata è stata registrata per questo motivo il comico sarà presente a Stasera tutto è Possibile. Il diretto interessato è stato “vittima” di un infortunio, per questo è arrivato il chiarimento.

I giochi

Gli ospiti si cimenteranno in diversi giochi: Freeze Dance, Serenata Step e Do Re Mi Fa Male. Tra quelli che stanno diventando un cult all’interno del programma c’è Segui il Labiale: gli ospiti tramite una cuffia devono capire cosa dice chi gli sta di fronte, guardando solo il labiale. Quest’anno è stato introdotto anche il Chiuditi Sesamo: due concorrenti devono passare da una parte all’altra più oggetti possibili – senza lanciarli – prima che la serranda sia abbassata del tutto.

Infine, non può mancare La Stanza Inclinata dove il pavimento è inclinato a 22,5 gradi. Tale gioco, ormai è diventato un pezzo forte per il programma condotto da Stefano De Martino.

