Stasera su Rai Uno Doc – Nelle tue mani andrà in onda con la sesta puntata. Un bilancio in positivo per la fiction con Luca Argentero, che ha confermato l’ottimo andamento anche dall’esordio di un anno fa in piena pandemia.

Oggi, in uno scenario da terza guerra mondiale, l’avventura del Doc della rete nazionale avrà la sua sesta puntata che, come avvenuto la settimana scorsa, si preannuncia possa contrastare il Grande Fratello Vip 6, che fino alla fine sarà il giovedì nel suo secondo appuntamento.

Pierpaolo Spollon fa spoiler sul finale di stagione

Uno degli attori di maggior successo emersi dalla fiction rai è sicuramente Pierpaolo Spollon, che ha al suo seguito un nutrito fan club. Il ragazzo, molto attivo sui social, interpreta il dottor Riccardo Bonvegna. Ormai presentissimo in tante trasmissioni per promuovere la fiction e raccontare di sé, ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Nell’ultima puntata ci sarà un colpo di scena incredibile! Nessuno se lo immagina. Riguarda la dinamica della mia storia d’amore”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La sua relazione all’interno del medical dramma è con Alba (Silvia Mazzieri), ma c’è anche del tenero con Carolina (Beatrice Grannò), la figlia di Doc Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero). I due si sono legati durante l’emergenza covid, quando Alba non era in reparto, e Carolina si è presa una cotta per lei. Che cosa succederà nell’ultima puntata di stasera?

Anche la sua compagna di fiction è dello stesso parere e anticipa:

“Ci sono state delle scene molto emotive, che erano le mie preferite. Ma quella più intensa gli spettatori devono ancora vederla. Andrà in onda nell’ultima puntata, però non posso dire niente. Però il fatto che ci sia una scena emotivamente forte non significa che lo sia per forza in negativo. L’emotività può essere anche una cosa bella. Non si può dire”.

Volete scoprire cos’altro succederà nella puntata di stasera di Doc 2 – Nelle tue mani? Scoprite le anticipazioni qui.