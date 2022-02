Doc – Nelle tue mani 2 continua a interessare tantissimi telespettatori. Ieri i risultati della gara di ascolti l’hanno dato come vincitore assoluto nella sfida contro il Grande Fratello Vip 6, grazie ad un 28% di share. Le avventure dei medici nel Policlinico Ambrosiano di Milano continuano a catturare l’attenzione dei telespettatori che premiano il prodotto Rai realizzato bene e recitato ancor meglio da validi attori.

La settimana prossima, il 24 Febbraio ci sarà la sesta puntata di quest’amata fiction, e già si parla di terza stagione. Ma vediamo che cosa succederà nella prossima puntata.

Doc – Nelle tue mani 2: che cos’è successo nella puntata di ieri

Nel quinto appuntamento con la fiction di Rai 1 ieri ci sono stati dei grandissimi colpi di scena. Infatti la morte di Lorenzo Lazzarin ha sconvolto in modo irreversibile gli equilibri del reparto e stanno venendo a galla sempre di più gli effetti.

Pierpaolo Spollon che interpreta il dottor Riccardo Bonvegna non riesce a staccare dal lavoro perché ha il terrore che muoia un altro paziente. Infatti quando il suo amico morì, lui non era in servizio. Il senso di colpa per questo lo sta distruggendo e rovinando irreparabilmente il rapporto con Alba (Silvia Mazzieri).

Carolina, la figlia del dottor Fanti interpretata con grande bravura da Beatrice Grannò, è sempre più disperata. Infatti è stata lei a staccare il respiratore a Lorenzo e vive costantemente con il dolore per ciò che ha fatto e il segreto perché non ha potuto dirlo a nessuno. Doc – interpretato da Luca Argentero – le ha infatti impedito di rivelare agli altri cos’è successo. Ma la ragazza non regge più, è ripiombata nella spirale della bulimia e ha confessato alla madre che cos’è successo.

Carolina mette in chiaro le cose raccontando la verità.#DOCNelleTueMani2 pic.twitter.com/XiTNjifRXR — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) February 18, 2022

Intanto Gabriel (Alberto Malanchino) ha tentato il suicidio nella puntata di ieri sera ed Elisa(Simona Tabasco) gli è rimasta vicina per aiutarlo a superare questo momento. Adesso è in vita, ma dovrà cercare di rivelare il segreto che da tempo lo tormenta e gli toglie il sonno. Invece Cesconi (Marco Rossetti) arriva alla verità perché Caruso (Massimo Rigo) gli consegna il referto che dimostra come Lorenzo Lazzarin (Gianmarco Saurino) sia il paziente zero e abbia portato il covid all’interno dell’ospedale.

"Dimostra che è stato lui il paziente 0 del Policlinico. Tutto il reparto di Medicina Interna lo sapeva, ma lo hanno tenuto nascosto."

Cesconi cede a Caruso, ma a quale costo? 😖#DOCNelleTueMani2 pic.twitter.com/tlVkYIXgVv — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) February 18, 2022

Le anticipazioni della sesta puntata del 24 Febbraio

Nella sesta puntata della seconda stagione di Doc i nostri amati dottori si troveranno a dover combattere contro un nuovo batterio che li infetterà tutti. Saranno costretti all’autoisolamento all’interno dell’ospedale. Andrea potrebbe risolvere la situazione, ma ha bisogno dell’approvazione della dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli). Lei lo ascolterà?

Andrea Fanti ha fatto un’importante rivelazione a tutto lo staff in seguito a quanto accaduto tra Cesconi e Damiano, così lo staff inizia ad avere dei dubbi sul suo amato Doc. Riusciranno a dissiparli per affrontare il nuovo batterio insieme?

Nell’episodio intitolato “Ragioni e conseguenze” il grande protagonista sarà il figlio che Agnese e il suo nuovo marito hanno preso in affido: Manuel. Verrà messa in discussione la capacità genitoriale della dottoressa Agnese, e Doc si schiererà dalla sua parte come sempre, mentre il marito sarà sempre critico.

Nel dodicesimo episodio “Gold standard” Doc deve simulare di essere primario e indosserà finalmente il camice bianco dopo tanto tempo. Ma un blackout informatico dei sistemi costringe Fanti a prendere decisioni improvvise e impegnative. Ne sarà in grado? Riuscirà a passare quest’ultimo test? Lo scopriremo il 24 Febbraio su Rai 1 alle 21.20.

Sesto appuntamento con #DOCNelleTueMani2: domani sera torneremo in corsia per conoscere il destino di DOC e del suo reparto, ma non solo: Agnese avrà a che fare con una paziente inaspettata, che rimetterà in discussione molte cose. E DOC? Scoprirà una sintonia inedita… 👀 🙏🏻 💙 pic.twitter.com/7m8spDATAZ — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) February 23, 2022