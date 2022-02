Chi viene e chi va su Amazon Prime Video. Proprio come accade ogni settimana, Prime Video anche nei prossimi 7 giorni toglierà dalla disponibilità alcune serie TV e alcuni film. Rispetto alle cancellazioni annunciate a inizio mese, purtroppo se ne sono aggiunte altre. Scopriamo insieme dunque, cosa succederà in questi 7 giorni, coi contenuti eliminati da Prime Video entro il 27 Febbraio 2022. Se vuoi continuare a seguire ciò che resta in piattaforma, ti consigliamo di sottoscrivere l’abbonamento approfittando delle numerose offerte.

Amazon Prime Video: serie TV a cui dire “addio”

Da poche ore Amazon Prime Video ha reso nota anche per questa settimana, qual è la lista dei contenuti in scadenza nell’arco di tempo che va dal 21 al 27 febbraio 2022. Nello specifico, a partire dal 24 Febbraio 2022 sarà la volta di dire “addio” alla Serie “Falling Water”. Invece, il 26 Febbraio 2022 toccherà alla nota serie “Onihei Hankachou”.

Nessun addio ai film in Piattaforma

Per fortuna, non vi sono tante cancellazioni da Amazon Prime Video per questa settimana. In particolare, gli utenti non dovranno fare a meno di alcun film. Eppure, generalmente quella dei film è la categoria più ‘colpita’ dalle cancellazioni della settimana di Prime Video. Questa volta, invece no! Ma, a partire dalla prossima settimana le cancellazioni dovrebbero essere molte di più e vi terremo aggiornati!