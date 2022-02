Daniel Radcliffe sarà il protagonista di “Weird: The Al Yankovic Story” e già sono pronte le prime foto del set. Il celeberrimo protagonista della saga cinematografica di Harry Potter interpreterà il biopic Alfred Matthew Yankovic, l’iconico cantante, comico, vincitore di ben cinque premi Grammy. Ad oggi detiene il maggior numero di copie vendute in questo particolare segmento musicale. Scopriamo insieme come si è trasformato il “maghetto” per vestire i panni del noto cantautore.

La trasformazione di Daniel Radcliffe

Il mago di Hogwarts diventerà Al Yankovic, detto ‘Weird’ (strambo). Il cantautore è un mancato architetto che negli anni 70, per sua fortuna, ha iniziato a farsi una carriera da comico musicale. La sua specialità era storpiare i testi di canzoni famose ed eseguirle con la sua stessa voce. My Bologna, parodia della celebre My Sharona dei The Knack, , seguito a breve distanza da Another One Rides the Bus che prendeva in giro Another One Bites the Dust dei Queen.

Negli anni 80 raggiunse la fama internazionale realizzando parodie di videoclip famosi. Protagonista anche di un film di comicità demenziale, “UHF – I vidioti” è un personaggio molto particolare. Ora, toccherà a Daniel Radcliffe riproporre al cinema il film autobiografico Weird Al Yankovic.

Le riprese del film biografico inizieranno il prossimo mese, ma dal set arrivano le prime foto della trasformazione di Daniel Radcliffe che potete vedere su Twitter in questo post:

Le parole di Alfred Matthew Yankovic

Il Film è stato scritto dallo stesso Alfred Matthew Yankovic insieme a Eric Appel, che si occuperà della regia. Alla produzione vi saranno Tango e Funny or Die, mentre la distribuzione esclusiva sarà in streaming su The Roku Channel. Queste le parole del cantautore:

Quando il mio ultimo film UHF uscì nel 1989, giurai solennemente ai miei fan che avrei fatto uscire un film ogni 33 anni scanditi. Sono molto felice di dire che stiamo rispettando i tempi e sono assolutamente entusiasta che Daniel Radcliffe mi interpreterà sullo schermo. Non ho dubbi che questo per lui sia il ruolo per cui le future generazioni lo ricorderanno.

Qui potete vedere una clip di “UHF – I Vidioti” in cui Yankovic fa la parodia di Sylvester Stallone in Rambo III:

La trama

Il film mira ad indagare ogni sfaccettatura della vita di Yankovic, dalla sua ascesa meteorica alla fama mondiale con le sue prime hit “Like a Surgeon” ed “Eat It” alle sue torride relazioni con celebrità e al suo famigerato stile di vita depravato. “Weird: The Al Yankovic Story” riprende anche ogni dettagli della vita della più grande leggenda musicale di tutti i tempi.