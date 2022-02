A distanza di un bel po’ di tempo dalla finale di Sanremo 2022, Barbara D’Urso ha svelato quella che è stata la sua canzone preferita. Contrariamente a quanto espresso dalla classifica, Carmelita ha detto di aver apprezzato moltissimo il brano di Tananai intitolato “Sesso occasionale”. La donna ha pubblicato un commento su Twitter, il quale ha generato l’immediata reazione del cantante. Vediamo cosa è successo.

Il commento di Barbara D’Urso sulla canzone di Tananai

In queste ore, Barbara D’Urso ha pubblicato un commento su Twitter in cui ha palesato il suo notevole gradimento per un brano cantato al Festival di Sanremo 2022. La canzone in questione è “Sesso occasionale” di Tananai, la quale si è aggiudicata l’ultimo posto in classifica. Malgrado questo, però, la conduttrice Mediaset ha rivelato di non riuscire a levarsi dalla testa la canzone.

La donna ha pubblicato uno stralcio del brano e poi ha aggiunto:

“Non riesco a togliermi dalla testa questa canzone per colpa tua”. La frase, poi, è stata seguita dalle emoticon della faccina che ride a crepapelle.

🎶Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta… Baaaby ritorna da me… E metti via quella pistola…🎶… @Tananai5 🦦 non riesco a togliermi dalla testa questa canzone per colpa tua 😂😂😂 pic.twitter.com/JWZvrRbePU — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) February 16, 2022

La replica dell’ultimo classificato al Festival di Sanremo 2022

Ebbene, il commento di Barbara D’Urso non è rimasto disperso nel vuoto, in quanto il diretto interessato ha deciso di rispondere. In particolar modo, infatti, l’ultimo classificato di questa edizione del Festival di Sanremo ha risposto al tweet della conduttrice dicendo: “Ahaha grande Carmelita“.

A quanto pare, dunque, il protagonista ha decisamente apprezzato l’intervento della conduttrice. Il suo brano, però, non è riuscito a guadagnarsi una posizione brillante durante la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Ad ogni modo, malgrado questo, la canzone di Tananai è riuscita a conquistare il Grande Fratello Vip e Propaganda Live.

Ahahah grande Carmelitaaa — Tananai (@Tananai5) February 16, 2022