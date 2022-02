Venerdì 18 febbraio 2022 ha debuttato su Apple TV+ “Scissione”, chiamata “Severance” in lingua originale. La nuova serie tv di Apple Tv+ creata da Dan Erickson è un thriller ambientato nel mondo del lavoro che racconta una sorta di procedura estrema in grado di separare la vita privata da quella lavorativa. I protagonisti si trovano in un vero e proprio corto circuito, tra colpi di scena e drama. Se vuoi seguire la serie TV “Scissione” abbonati a Apple TV+ approfittando delle numerose offerte disponibili.

“Scissione”, la trama

“Scissione” è la nuova serie TV di Apple Tv+ diretta da Ben Stiller racconta l’ambiente sui generis di una multinazionale che ha sviluppato un sistema per far lavorare al meglio i propri dipendenti. Cerca di fare in modo che non vi siano distrazioni e condizionamenti esterni. I dipendenti di questa multinazionale in pratica si sottopongono a una procedura, in maniera volontaria. Durante questa pratica, il cervello viene suddiviso in due blocchi: quando si entra a lavoro vengono esclusi tutti i ricordi personali, familiari, quando si esce ci si dimentica di quello che succede al lavoro. I lavoratori umani diventano quindi dei robot.

Il protagonista è Mark, nuovo capo divisione dopo la scomparsa del suo amico e collega Petey. Da qui ha inizio il mistero che lo porterà a mettere in dubbio la scelta lavorativa tra difficoltà ad averne memoria e non solo. Cosa accadrà?

Cast e regia

La nuova serie TV “Scissione” di Apple Tv+ è stata creata da Dan Erickson. Nel cast vi sono Patricia Arquette, Adam Scott, John Turturro, Christopher Walken, Britt Lower, Jen Tullock, Zack Cherry, Michael Chernus e Yul Vasquez. “Scissione” è iniziata il 18 febbraio 2022 con i primi due episodi su Apple Tv+, per poi proseguire con un episodio a settimana in contemporanea in tutti i paesi in cui il servizio è presente. Gli episodi sono 9 in totale. Il finale di stagione è previsto per l’8 aprile 2022.

Ecco il trailer ufficiale su Apple Tv+: