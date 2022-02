Su Showtime arriva “The First Lady”, l’attesissima serie TV in onda nelle prossime settimane.

Nella serie si parla di Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosevelt, rispettivamente interpretate da Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson. Questa serie è una di quelle maggiormente attese e di certo farà scalpore. Si tratta della risposta americana a The Crown. Ecco anticipazioni, trama e cast.

La trama

La serie “The First Lady” è ambientata nell’ala est della Casa Bianca, dove sono state prese molte delle decisioni più importanti della storia. La storia riporta riporta i rapporti carismatici, complessi e tutte le dinamiche in cui sono state coinvolte le first lady americane. Le attrici hanno confessato di aver analizzato i personaggi nel dettaglio e che vogliono rispettare la loro personalità in ogni piccolo particolare.

In particolare, Viola Davis ha detto di aver studiato il documentario Netflix del 2020 per perfezionare i gesti di Michelle Obama e ha anche letto la sua autobiografia:

Mi sento molto protettiva nei confronti di Michelle.

Sulla stessa linea anche Michelle Pfeiffer. Invece, Gillian Anderson non potrà affidarsi a filmati di alcun tipo per mettere in scena la moglie del presidente Franklin D. Roosevelt. Eleanor Roosevelt era una bisessuale dichiarata con tanto di relazione con Lorena Hickok. Questa storia viene approfondita nella miniserie.

Il cast

Nel cast di “The First Lady” vi sono anche Aaron Eckhart, O.T. Fagbenle, Kiefer Sutherland, Ellen Burstyn, Dakota Fanning, Lily Rabe, Jayme Lawson, Kristine Froseth, Eliza Scanlen, Cailee Spaeny, Judy Greer, Rhys Wakefield, Regina Taylor, Lexi Underwood, Aya Cash. Il progetto è davvero ambizioso.

Qui un Twitter sull’avvio della serie TV:

First Look at Showtime’s upcoming anthology series ‘THE FIRST LADY’ Starring Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Gillian Anderson, Ellen Burstyn, Judy Greer, Clea DuVall, Lily Rabe, Dakota Fanning, Lexi Underwood and Eliza Scanlen. pic.twitter.com/WCfyPRpAmU — Film Updates (@FilmUpdates) February 16, 2022