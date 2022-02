Il nuovo volantino Unieuro “Ogni momento è buono” regala un coupon di 20 euro ogni 100 euro di spesa da utilizzare in negozio oppure online sul sito Unieuro dal 1° marzo al 16 aprile 2022. Per accumulare i buoni c’è tempo fino al prossimo 28 febbraio.

In questo articolo abbiamo selezionato per voi i migliori Smart TV che potete acquistare fino al 28 febbraio per accumulare i coupon di 20 euro regalati da Unieuro per ogni 100 euro di spesa, da spendere poi dal prossimo mese e fino a metà aprile.

I migliori Smart TV del volantino Unieuro “Ogni momento è buono”

Ecco le migliori offerte sui Smart TV incluse nel nuovo volantino di Unieuro con cui accumulare tanti coupon del valore di 20 euro da spendere nelle prossime settimane in negozio o nel sito unieuro.it:

Condizioni generali del volantino Unieuro “Ogni momento è buono”

L’iniziativa “Ogni momento è buono” non include le gift card, le ricariche telefoniche, i servizi di consegna e installazione a domicilio, e la console PlayStation 5. Inoltre, i buoni ottenuti dalla promozione non sono cumulabili con l’operazione a premi intitolata “Anticipa l’estate”, la quale permette di comprare subito un climatizzatore e pagarlo a rate dal mese di giugno. Ad essere esclusi sono anche gli articoli inclusi nel servizio Wedding Style per il sito listanozze.unieuro.it.

Le condizioni generali della promozione “Ogni momento è buono” e il suo regolamento sono consultabili a questo link.

Come riscattare il coupon di 20 euro dell’iniziativa Unieuro “Ogni momento è buono”

Se decidi di acquistare in negozio, riceverai i buoni direttamente in cassa al momento del pagamento. Invece, se scegli di comprare online sul sito ufficiale di Unieuro, riceverai un’email all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell’acquisto contenente il buono da 20 euro.

Importante: dal 1° marzo al 16 aprile sarà possibile spendere nei negozi fisici Unieuro e online i buoni accumulati fino al 28 febbraio, con importo minimo dell’ordine fissato a 20 euro. Se decidi di spendere i buoni sul sito ufficiale unieuro.it, ricorda che per ogni ordine puoi utilizzare fino a un massimo di quattro coupon. Questo limite non è invece presente in negozio.

Per il regolamento completo dell’iniziativa “Ogni momento è buono” vi rimandiamo al link precedente (condizioni generali, ndr).

Vuoi approfittare dell’ultima offerta Unieuro per acquistare altri articoli che non siano Smart TV? Dai allora un’occhiata a tutte le migliori offerte del volantino Unieuro “Ogni momento è buono”.